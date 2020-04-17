 Країна у смартфоні: українці зможуть користуватися цифровими паспортами | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.04.2020

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Країна у смартфоні: українці зможуть користуватися цифровими паспортами

В Україні в тестовому режимі запровадять електронні паспорти. Громадяни зможуть посвідчувати особу за допомогою додатку "Дія". У додатку відображатиметься цифрова версія ID-картки й паспорта для виїзду за кордон.

біометричні паспорти громадянин України для виїзду за кордон

Мета уряду - щоб громадяни не мусили мати документи при собі, а зберігали їх у смартфонах, заявив Михайло Федоров

Кабінет міністрів України ухвалив постанову про запуск у тестовому режимі електронних паспортів. Цифрові версії ID-карток та закордонних паспортів громадян будуть доступні для перегляду в мобільному додатку "Дія", повідомляється на сайті уряду. Щоправда, в повідомленні не вказано, коли саме ця функція запрацює.

"Наша мета - щоб згодом людині взагалі не довелося більше носити з собою документи, а всі вони були доступні у смартфоні", - заявив віцепрем'єрміністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. За його словами, Україна - одна з перших у світі держав, яка запроваджує цифрові паспорти у смартфоні.

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Навіщо українцям цифрові паспорти

В умовах карантину цифрові паспорти можна буде використовувати як посвідчення особи на випадок, якщо зупинила поліція, йдеться в повідомленні. Планується, що з електронними паспортами громадяни зможуть подорожувати літаками й потягами на території України, проводити банківські операції, отримувати різноманітні послуги: поштові, медичні, готельні тощо.

"За цифровим паспортом також можна скористатися бібліотекою, отримати послуги зв'язку, входити в адмінбудівлі та отримувати державні послуги у ЦНАПах, на порталі "Дія" або для одержання коштів при поверненні товару", - вказано на сайті уряду. Усі цифрові документи в мобільному застосунку "Дія" чинні лише на території України.

Безпека особистих даних

Додаток "Дія" не збирає і не зберігає особисті дані громадян, а лише відображає ту інформацію, яка є в реєстрах, стверджують в уряді. За цими даними, на мобільних телефонах із операційною системою Android неможливо зробити скриншот документів.

В українських реєстрах є дані про близько 3,5 мільйонів ID-карток, які українці отримували від 2016 року. Біометричних закордонних паспортів налічується близько 17 мільйонів.

Раніше в додатку "Дія" запровадили електронні студентські квитки. За перший тиждень цією функцією скористалися понад 48 тисяч студентів, повідомляється на "Урядовому порталі".

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