 Генпрокурорка: Українські слідчі давно знають про кейс ″Приватбанку″ з Pandora Papers | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.10.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Генпрокурорка: Українські слідчі давно знають про кейс "Приватбанку" з Pandora Papers

Генпрокурорка України Ірина Венедіктова заявила, що розслідування Pandora Papers щодо "Приватбанку" не стало сюрпризом для українських правоохоронних органів.

Ukraine Kiew | Parlamentssitzung des Verkhovna Rada - Iryna Venediktova

Генпрокурорка Ірина Венедіктова у Верховній Раді

Інформація з розслідування Pandora Papers, яка стосується ймовірного відмивання коштів з "Приватбанку", відома українським слідчим. Про це в понеділок, 4 жовтня, повідомила генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова у пості наFacebook. 

"Будь-якого роду інформація, що має стосунок до діяльності "Приватбанку", давно перебуває в розпорядженні наших колег із НАБУ, перевірялась раніше і перевіряється зараз практично "під мікроскопом", - зазначила очільниця Офісу генпрокурора. Вона додала, що для працівників правоохоронної системи весь цей матеріал "не став і не міг стати сюрпризом".

 

Крім того, Венедіктову обурив "натяк" журналістів на "пригальмовування" розслідування справи Офісом генпрокурора. На думку генпрокурорки, це "чиста спекуляція", адже вона "особисто взяла на себе відповідальність зсунути з мертвої точки розслідування цих кримінальних проваджень".

"Мотивувати співробітників правоохоронних органів рухати гучні справи, як ця - завдання не з простих. Олігархи - це не просто біда держави, це ще і влада, сила, непересічні можливості, грошовий ресурс, ЗМІ і багато чого іншого", - вважає генпрокурорка.

Нагадаємо, що 3 жовтня журналісти Міжнародного консорціуму журналістів-розслідувачів (ICIJ) та представники 150 редакцій з усього світу опублікували розслідування Pandora Papers про зв'язок 35 нинішніх і колишніх світових лідерів із офшорними компаніями. Серед них ішлось і про президента України Володимира Зеленського, зокрема про схему переказування коштів від структур олігарха Ігоря Коломойського офшорним фірмам українського лідера та його оточення. Повідомлялось, що офшори Зеленського у період з 2012 до 2019 роки "могли бути частиною історії з відмиванням брудних грошей" з "Приватбанку", співвласником якого раніше був олігарх Коломойський.

Читайте також:

Євросоюз підтримує санкції США щодо Ігоря Коломойського

Дивитись відео 02:00

Найгучніші корупційні скандали в Україні (08.12.2017)

 

DW.COM

Прогрес слідства у справі "Приватбанку"?

Вручення підозр ексменеджерам "Приватбанку" правоохоронці називають проривом у розслідуванні розкрадання коштів цієї фінустанови. Однак політологи та антикорупціонери застерігають, що з висновками не варто поспішати.  

Реклама

Докладно

Коронавірусні обмеження, колективний імунітет, COVID-19

Чи можливо досягти колективного імунітету від коронавірусу?

Країни, де багато вакцинованих, послаблюють коронавірусні обмеження. Чи реально досягти колективого імунітету?  

Монета в 1 євро

Злет цін газ: чому Великобританії складно втримувати удар

Країни ЄС краще підготовлені до енергетичної кризи, ніж Великобританія. DW пояснює - чому.  