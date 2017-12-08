Генпрокурорка: Українські слідчі давно знають про кейс "Приватбанку" з Pandora Papers

Інформація з розслідування Pandora Papers, яка стосується ймовірного відмивання коштів з "Приватбанку", відома українським слідчим. Про це в понеділок, 4 жовтня, повідомила генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова у пості наFacebook.

"Будь-якого роду інформація, що має стосунок до діяльності "Приватбанку", давно перебуває в розпорядженні наших колег із НАБУ, перевірялась раніше і перевіряється зараз практично "під мікроскопом", - зазначила очільниця Офісу генпрокурора. Вона додала, що для працівників правоохоронної системи весь цей матеріал "не став і не міг стати сюрпризом".

Крім того, Венедіктову обурив "натяк" журналістів на "пригальмовування" розслідування справи Офісом генпрокурора. На думку генпрокурорки, це "чиста спекуляція", адже вона "особисто взяла на себе відповідальність зсунути з мертвої точки розслідування цих кримінальних проваджень".

"Мотивувати співробітників правоохоронних органів рухати гучні справи, як ця - завдання не з простих. Олігархи - це не просто біда держави, це ще і влада, сила, непересічні можливості, грошовий ресурс, ЗМІ і багато чого іншого", - вважає генпрокурорка.

Нагадаємо, що 3 жовтня журналісти Міжнародного консорціуму журналістів-розслідувачів (ICIJ) та представники 150 редакцій з усього світу опублікували розслідування Pandora Papers про зв'язок 35 нинішніх і колишніх світових лідерів із офшорними компаніями. Серед них ішлось і про президента України Володимира Зеленського, зокрема про схему переказування коштів від структур олігарха Ігоря Коломойського офшорним фірмам українського лідера та його оточення. Повідомлялось, що офшори Зеленського у період з 2012 до 2019 роки "могли бути частиною історії з відмиванням брудних грошей" з "Приватбанку", співвласником якого раніше був олігарх Коломойський.

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