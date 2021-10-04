НАБУ вивчає згадані у Pandora Papers транзакції "Приватбанку"

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) запевняє, що аналізує транзакції "Приватбанку", згадані у міжнародному журналістському розслідуванні Pandora Papers, у рамках українського розслідування справи щодо банку. Про це DW повідомила заступниця керівника управління зовнішніх комунікацій НАБУ Оксана Мітніцька.

"Детективи НАБУ в межах розслідування так званої "справи Приватбанку" досліджують всі транзакції цієї фінансової установи, в тому числі й ті, які згадано в матеріалі Міжнародного консорціуму журналістів", - сказала вона, додавши, що за результатами перевірки буде прийнято рішення згідно з українським законодавством.

Чи фігурують у цих матеріалах президент України Володимир Зеленський, його соратники та їхні компанії, Мітніцька не відповіла. "Решта інформації - таємниця слідства", - наголосила вона.

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Раніше генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова повідомила, що для українських правоохоронців масив матеріалів Pandora Papers "не став і не міг стати сюрпризом". За її словами, інформація щодо діяльності "Приватбанку" давно перебуває у розпорядженні НАБУ та "перевіряється зараз практично під мікроскопом".

Компанії Зеленського могли бути пов'язані з відмиванням коштів з "Приватбанку"

Документи журналістського розслідування Pandora Papers, оприлюднені 3 жовтня, свідчать про ймовірну схему переказування коштів від структур олігарха Ігоря Коломойського офшорним компаніям Зеленського та його оточення. Йдеться про можливе отримання останніми 40 мільйонів доларів у 2012-2019 роках, коли студія "Квартал 95" почала співпрацювати з телеканалом "1+1".

Компанії, які, ймовірно, перераховували кошти "кварталівцям", підозрюють у "відмиванні" мільярдів доларів з "Приватбанку", співвласником якого був Коломойський. Переказ грошей начебто відбувався через кіпрську філію "Приватбанку" - ту, через яку олігарх міг "відмивати" кошти. Нові документи засвідчують, що принаймні одна з компаній очільників "Кварталу 95" мала рахунок у цьому банку. Як йдеться у розслідуванні "Слідства.Інфо", офшори Зеленського "могли бути частиною історії з відмиванням брудних грошей".

Журналісти намагалися отримати позицію Зеленського стосовно мільйонів від Коломойського та офшорних дивідендів, утім у президента повідомили, що "відповіді не буде".

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Нагадаємо, у грудні 2016 року журналісти опублікували масштабне розслідування Panama Papers. Одним із фігурантів офшорного скандалу став на той час президент України Петро Порошенко. Його називали прямим власником акцій фірми Prime Asset Partners Ltd, зареєстрованої на Британських Віргінських островах за два місяці після перемоги на президентських виборах, яка не була вказана в його деклараціях за 2014-2015 роки.

Крім того, за результатами дослідження ICIJ, фінансові та юридичні консультанти президента України вивели в офшор активи найбільшого в Європі кондитерського концерну Roshen. Це могло бути використане для уникнення сплати компанією податку з продажу в Україні. Після оприлюднення цієї інформації Порошенко відкинув звинувачення на свій бік, заявивши, що на всі запитання повинні відповідати компанії, яким він доручив управління своїми активами.