Справа "Приватбанку": Яценка випустили під заставу у 52 мільйона гривень

Колишній перший заступник голови правління "Приватбанку" Володимир Яценко вийшов під заставу в 52 мільйони гривень, повідомили в четвер, 25 лютого, у Вищому антикорупційному суді (ВАКС).

"За Яценка внесено заставу, визначену раніше судом як альтернативу запобіжному заходу у вигляді арешту - 52 мільйони 210 тисяч гривень", - повідомили у ВАКС, цитує агентство "Інтерфакс-Україна". При цьому в суді не уточнили, хто саме вніс заставу.

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Нагадаємо, ВАКС у ніч на 25 лютого обрав Яценку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці з альтернативою застави. Яценка підозрюють у розтраті понад 137 мільйонів гривень.

За інформацією ЗМІ, у разі звільнення під заставу Яценк повинен носити електронний браслет і не відлучатися з Дніпропетровської області без дозволу слідчого, суду, прокурора, утриматися від спілкування з іншими підозрюваними у справі та свідками, а також здати на зберігання всі паспорти.

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Як повідомлялося, 23 лютого генеральна прокурорка Ірина Венедіктова повідомила про погодження підозри трьом колишнім співробітникам із числа керівництва "Приватбанку" в розтраті чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, і в службовому підробленні, що призвели до розтрати понад 130 мільйонів гривень. Ідеться про ексголову правління банку Олександра Дубілета, експершого заступника голови Володимира Яценка та першу заступницю голови правління СК "Інгосстрах" (Дніпро) Олену Бичихіну.