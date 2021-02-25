 Справа ″Приватбанку″: Яценка випустили під заставу у 52 мільйона гривень | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.02.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Справа "Приватбанку": Яценка випустили під заставу у 52 мільйона гривень

Хто саме вніс таку заставу, не повідомляється.

Справа Приватбанку: Яценка випустили під заставу у 52 мільйона гривень

Справа Приватбанку: Яценка випустили під заставу у 52 мільйона гривень

Колишній перший заступник голови правління "Приватбанку" Володимир Яценко вийшов під заставу в 52 мільйони гривень, повідомили в четвер, 25 лютого, у Вищому антикорупційному суді (ВАКС).

"За Яценка внесено заставу, визначену раніше судом як альтернативу запобіжному заходу у вигляді арешту - 52 мільйони 210 тисяч гривень", - повідомили у ВАКС, цитує агентство "Інтерфакс-Україна". При цьому в суді не уточнили, хто саме вніс заставу.

Читайте також: Суд узяв під варту ексвисокопосадовця "Приватбанку" Володимира Яценка

Нагадаємо, ВАКС у ніч на 25 лютого обрав Яценку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці з альтернативою застави. Яценка підозрюють у розтраті понад 137 мільйонів гривень.

За інформацією ЗМІ, у разі звільнення під заставу Яценк повинен носити електронний браслет і не відлучатися з Дніпропетровської області без дозволу слідчого, суду, прокурора, утриматися від спілкування з іншими підозрюваними у справі та свідками, а також здати на зберігання всі паспорти.

Читайте також: Прогрес слідства у справі "Приватбанку"?

Як повідомлялося, 23 лютого генеральна прокурорка Ірина Венедіктова повідомила про погодження підозри трьом колишнім співробітникам із числа керівництва "Приватбанку" в розтраті чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, і в службовому підробленні, що призвели до розтрати понад 130 мільйонів гривень. Ідеться про ексголову правління банку Олександра Дубілета, експершого заступника голови Володимира Яценка та першу заступницю голови правління СК "Інгосстрах" (Дніпро) Олену Бичихіну.

Дивитись відео 04:03

"Антиколомойський" закон: що Зеленський має проти Коломойського (09.04.2020)

 

Також за темою

Symbolbild Justiz Gericht Richterhammer

Суд узяв під варту ексвисокопосадовця "Приватбанку" Володимира Яценка 25.02.2021

Суд в Україні взяв під варту колишнього першого заступника голови "Приватбанку" Володимира Яценка, якого підозрюють у розтраті 136 мільйонів гривень.

Filiale Privatbank Ukraine

Трьом екскерівникам "Приватбанку" повідомлено про підозру 23.02.2021

Трьом ексспівробітникам "Приватбанку" в Україні повідомлено про підозру в розтраті 136 мільйона гривень. Серед них - затриманий раніше колишній перший заступник голови правління банку Володимир Яценко.

Iryna Venedyktova Ukraine

Щодо "Нафтогазу" розслідується кілька проваджень - Венедіктова 18.02.2021

Генпрокурорка Ірина Венедіктова повідомила про кілька проваджень щодо "Нафтогазу", зокрема за підсумками його держаудиту. Вона пообіцяла оприлюднити деталі, коли Офіс генпрокурора "вийде на конкретні результати".

Реклама

Докладно

Леонід Кравчук

Кравчук: Потрібні зміни мінського і нормандського форматів

Леонід Кравчук розповів DW про необхідність змін у переговорних форматах щодо Донбасу та про справжнього ворога України.  

Пластикові упаковки забруднюють довкілля

У ФРН винайшли альтернативу пінопласту

Виявляється, замінити екологічно шкідливі полімери може макулатура.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  