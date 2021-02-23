Суд узяв під варту ексвисокопосадовця "Приватбанку" Володимира Яценка

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) України обрав запобіжний захід колишньому першому заступнику голови правління Володимиру Яценку. "Суд задовольнив клопотання прокурорів та детективів та застосував до вказаного підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 52,21 мільйона гривень", - повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в четвер, 25 лютого.

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За інформацією ЗМІ, якщо за Яценка внесуть заставу, він повинен буде носити електронний браслет і не відлучатися з Дніпропетровської області без дозволу слідчого, суду і прокурора. Також він має утриматися від спілкування з іншими підозрюваними у справі і свідками та здати на зберігання всі паспорти.

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Нагадаємо, 23 лютого генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова повідомила, що погодила повідомлення про підозру, яке Національне антикорупційне бюро (НАБУ) оголосило трьом колишнім високопосадовцям "Приватбанку". Серед них - колишній перший заступник голови правління "Приватбанку" Володимир Яценко, який намагався покинути Україну на приватному літаку в напрямку Відня.

Решта двоє - це ексголова правління банку Олександр Дубілет і начальниця департаменту фінансового менеджменту, яка одночасно обіймала посаду першої заступниці голови правління пов'язаної з банком юридичної особи Олена Бичихіна, повідомляла агенція "Інтерфакс-Україна".

Їх підозрюють у "розтраті чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, вчиненим за попередньою змовою групи осіб, в особливо великих розмірах, та у службовому підробленні". Венедіктова заявила про розтрату у 136 мільйонів гривень.