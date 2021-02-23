Трьом екскерівникам "Приватбанку" повідомлено про підозру

Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова повідомила у вівторок, 23 лютого, що погодила повідомлення про підозру, яке Національне антикорупційне бюро (НАБУ) оголосило трьом колишнім високопосадовцям "Приватбанку".

Їх підозрюють у "розтраті чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, вчиненій за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, та у службовому підробленні". Про це Венедіктова написала на своїй сторінці у соцмережі Facebook. За її словами, підозрювані спричинили збитки на 136 мільйонів гривень.

Серед цих високопосадовців - колишній перший заступник голови правління "Приватбанку", який напередодні намагався покинути Україну на приватному літаку у напрямку Відня. Завдяки зусиллям правоохоронців літак здійснив посадку в аеропорту "Бориспіль", де експосадовця затримали. Мова йде про Володимира Яценка.

Решта двоє - це ексголова правління банку і начальниця департаменту фінансового менеджменту, яка одночасно обіймала посаду першої заступниці голови правління пов'язаної з банком юридичної особи.

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За даними генпрокурорки, слідство встановило, що в грудні 2016 року троє колишніх високопосадовців банку "підготували та реалізували злочинний план розтрати грошових коштів фінустанови", усвідомлюючи, що "Приватбанк" у найближчий час буде визнаний неплатоспроможним та перейде під контроль держави.

Цей план "полягав у протиправному нарахуванні і виплаті додаткової винагороди - індексованої комісії у зв'язку із ростом курсу гривні до долару на користь пов'язаної з банком юридичної особи по наявним депозитним договорам з нею. При цьому виплата такої комісії цими депозитними договорами та додатковими угодами до них не передбачалась", зазначила Венедіктова.

Крім того, за її даними, нарахування і виплату винагороди спланували в порушення вимог статті Закону України "Про банки і банківську діяльність", якою встановлено, що угоди, які здійснюються з пов'язаними з банком особами, не можуть передбачати умов, що не є поточними ринковими умовами.

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Венедіктова написала, що для прикриття розтрати грошових коштів банку, підозрювані посилалися "на начебто заздалегідь прийняте і погоджене рішення кредитного комітету банку від 2014 року, насправді підроблене "заднім числом", та на рішення кредитного комітету банку від 16 грудня 2016 року, якими нібито ухвалено рішення про застосування нарахування і виплати індексованої комісії по депозитам на користь пов’язаної з банком юридичної особи".

Ірина Венедіктова не назвала імен підозрюваних. Між тим агенція "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерела повідомила, що інші двоє підозрюваних - це ексголова правління банку Олександр Дубілет і Олена Бичихіна, яка зазначена як перша заступниця голови правління СК "Інгосстрах" (Дніпро). Їм двом відправили повідомлення про підозру поштою, а Яценку вручили особисто.