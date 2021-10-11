Pandora Papers: в Еквадорі проведуть розслідування щодо президента

Парламент Еквадору схвалив розслідування щодо можливого порушення закону президентом країни Гільєрмо Лассо через зберігання активів у офшорних зонах, повідомляє інформаційна агенція AFP у понеділок, 11 жовтня. Приводом стало журналістське розслідування Pandora Papers.

Протягом 30 днів Конституційна комісія Еквадору збиратиме інформацію для з'ясування того, чи міг 65-річний президент порушити норму, що забороняє посадовим особам держави розміщувати свої ресурси чи активи в податкових гаванях.

Викриття Pandora Papers

Міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів (ICIJ) та представники 150 редакцій з усього світу оприлюднили 3 жовтня інформацію про ймовірні зв'язки 330 світових політиків з офшорними компаніями.

Серед них - Гільєрмо Лассо, який начебто контролював 14 офшорних компаній, більшість з яких були зареєстровані в панамській юрисдикції. Згідно з розслідуванням Лассо закрив їх через три місяці після того, як парламент Еквадору схвалив у 2017 році закон, що забороняє держслужбовцям тримати активи в податкових гаванях.

Нагадаємо, що у розслідуванні Pandora Papers згадується президент України Володимир Зеленський. Йдеться про те, що офшорні фірми Зеленського та його оточення могли отримати 40 мільйонів доларів від структур, пов'язаних з олігархом Ігорем Коломойським. Журналісти "Слідства.Інфо", які брали участь в розслідуванні, припускають, що офшори Зеленського "могли бути частиною історії з відмиванням брудних грошей".

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