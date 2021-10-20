Зеленський відкинув звинувачення ведучої Суспільного на адресу ОП

Президент України Володимир Зеленський вважає закиди телеведучої суспільного телеканалу "UA: Перший" Мирослави Барчук у тиску з боку Офісу президента (ОП) "хайпом". Коментуючи звинувачення ведучої на адресу ОП у тому, що той, мовляв, висуває умови щодо присутності депутатів від "Слуги народу" в ток-шоу , Зеленський сказав: "Ми нічого не погоджуємо, жодних списків".

Він назвав депутатів правлячої партії "вільними людьми", які "можуть ходити або не ходити на ті чи інші ефіри". Називаючи суспільний телеканал "державним", президент України сказав, що звинувачення з боку такого каналу на адресу держави виглядають дивними. Слова Зеленського прозвучали під час його візиту до Черкаської області у середу, 20 жовтня.

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Напередодні ведуча політичного токшоу "Зворотний відлік" Мирослава Барчук поширила пост на своїй сторінці в соцмережі Facebook, у якому звинуватила Офіс президента у тому, що той висуває редакції "умови і ставить ультиматуми щодо присутності "слуг народу" на ефірах". За словами ведучої, усіх потенційних гостей ефірів ток-шоу з лав депутатів правлячої партії потрібно узгоджувати з контактною особою з ОП. Крім того, Барчук навела приклади, коли співрозмовники з ОП начебто називали умовою для присутності тих чи інших депутатів від "Слуги народу" ефірі її ток-шоу відмову від участі інших запрошених гостей. "Звичайно, ми сприйняли це як тиск", - написала ведуча. Вона закликала колег-журналістів публічно повідомляти про випадки шантажу редакцій.

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У пресслужбі "Слуги народу", своєю чергою, сказали, що "ні для кого не є таємницею той факт, що всі процеси синхронізуються у трикутнику "монобільшість - уряд - Офіс президента". Утім, координацією присутності депутатів в ефірах, наданням їм довідкових матеріалів займаються представники пресслужби партії, секретаріату фракції, консультанти та помічники депутатів, зазначила речниця партії Юлія Палійчук на своєму каналі в соцмережі Telegram. "Офіс президента чи уряд причетні до цього лише тоді, коли потрібні додаткові матеріали аналітичного характеру або уточнення позицій із гострих питань порядку денного", - додала вона..