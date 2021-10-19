 Олександра Корнієнка обрали першим віцеспікером Верховної Ради | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.10.2021

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Новини

Олександра Корнієнка обрали першим віцеспікером Верховної Ради

За призначення Олександра Корнієнка віцеспікером проголосували 256 народних депутатів. До парламентської роботи заступник голови фракції "Слуга народу" працював концертним директором.

Народний депутат України Олександр Корнієнко

Олександр Корнієнко став першим заступником голови Верховної Ради України

Верховна Рада України на засіданні у вівторок, 19 жовтня, обрала голову партії "Слуга народу"й заступника голови однойменної фракції Олександра Корнієнка першим заступником спікера парламенту. За його кандидатуру проголосували 256 народних депутатів, передає агенція "Українські новини".

До цього призначення Корнієнко був членом комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. До команди президента Володимира Зеленського він приєднався 2018 року, координуючи спостерігачів від "ЗеКоманди" і наповнення виборчих комісій. До парламенту Корнієнко пройшов під сьомим номером у виборчому списку партії.

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Перш ніж розпочати політичну діяльність, Олександр Корнієнко працював, зокрема, концертним директором і менеджером української рок-групи "Крихітка", виконавчим продюсером творчого об'єднання "Остання барикада".

Нагадаємо, раніше Рада обрала Руслана Стефанчука головою парламенту, відкликавши його з посади першого віцеспікера. Ще одним заступником спікера нині є депутатка від "Батьківщини " Олена Кондратюк.

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