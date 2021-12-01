"Санкціонованої операції не було": Єрмак виклав свою версію "вагнергейту"

Керівник Офісу президента України (ОПУ) Андрій Єрмак відповів на закиди щодо його ролі у "вагнергейті". За його словами, ніякої санкціонованої президентом України Володимиром Зеленським спецоперації не було.

"Я, звичайно, не давав (тодішньому керівнику Головного управління розвідки міністерства оборони України Василю Бурбі. - Ред.) жодних команд. Нам дорікають, що ми спочатку заперечували операцію, а потім визнали її. Я хочу пояснити це. Підкреслю: жодної санкціонованої операції, про яку говорить пан Бурба, не було", - сказав Єрмак в інтерв'ю "РБК-Україна", опублікованому в середу, 1 грудня. Він також відзначив, що у розслідуванні Bellingcat чітко зазначено, що про історію з вагнерівцями "відомо лише зі слів Бурби".

Єрмак: з Бурбою познайомив Аваков

Очільник ОПУ почав відповідати про "вагнергейт" з розповіді про те, як познайомився Бурбою. За словами Єрмака, Бурбу йому представив тодішній міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков. "Пан Бурба почав мені розповідати про те, що йому відомо про нібито існування якихось плівок, на яких є мій брат, і що він може допомогти мені вирішити якусь проблему. Я йому відповів, що у мене немає проблем і нічого не потрібно "вирішувати", - сказав Єрмак.

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Він також підтвердив "коротку розмову" з Бурбою після того, як Зеленський не прийняв очільника розвідки. "Пан Бурба дійсно зайшов до мене, намагався отримати від мене відповіді на якісь питання. На що, дуже добре це пам'ятаю, я повторив, що не маю права відповідати, і взагалі, це не мої повноваження давати йому якісь вказівки", - стверджує Єрмак.

Лукашенко передав Зеленському привіт від Гордона

Єрмак нагадав, що після затримання бойовиків приватної військової компанії (ПВК) "Вагнер" у Мінську Зеленський говорив з правителем Білорусі Олександром Лукашенком. За словами Єрмака, розмову просили перенести через інтерв'ю Лукашенка Дмитру Гордону, під час якого правитель Білорусі передав Зеленському привіт від журналіста.

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"Я знаю, що Лукашенко дійсно розглядав можливість видачі нам привезених туди з Росії людей, чого, на жаль, не сталося", - сказав Єрмак. За його словами, після розмови в Білорусь мав полетіти генеральний прокурор із документами для екстрадиції. "І тут виявилося, що не існує жодного документа, необхідного для екстрадиції злочинців, а відповідно і для їх арешту в Україні... У подібних ситуаціях необхідно дотримуватися процедур - зрештою, міжнародному співтовариству якось треба пояснити, на якій підставі проведений арешт", - зазначив Єрмак.

Керівник ОПУ також наголосив, що якби цю операцію затвердили, Україна опинилася б у міжнародній ізоляції, адже "прикривати військові операції цивільним населенням - це військовий злочин".

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Нагадаємо, 30 листопада Єрмак дав свідчення ДБР щодо "вагнергейту" . Цьому передувала заява в.о. директора ДБР Олексія Сухачова про намір запросити його на допит. Тоді він зазначив, що жодних фактів та доказів того, що Єрмак винен у зриві спецоперації, слідство не отримало. Сухачов не виключив імовірності допиту Зеленського.

У липні 2020 року Білорусь затримала 33 бійців "Вагнера". Згодом Лукашенко видав "вагнерівців" Росії. Як виявилося, вони опинилися на території Білорусі через спецоперацію українських спецслужб.