"Деавакізація" МВС України: що відомо про Дениса Монастирського

Верховна Рада України у п'ятницю, 16 липня, призначила новим міністром внутрішніх справ Дениса Монастирського замість Арсена Авакова, який після семи років на посаді іде у відставку. Кандидатура 41-річного депутата від "Слуги народу", голови профільного комітету з питань правоохоронної діяльності пройшла заплутаний ланцюжок показового схвалення: формально її і подав до Ради прем'єр Денис Шмигаль після пропозиції фракції "Слуга народу". Фракції Монастирського запропонував президент вже за кілька годин після публікації заяви міністра Арсена Авакова про відставку. Зеленському ж відрекомендував колегу лідер фракції Давид Арахамія. "Чому Монастирський? Це я запропонував. Ну і взагалі Монастирський доволі часто ходить до Офісу президента, завжди з правоохоронних питань він доповідає. Тобто він людина в команді", - пояснював він.

Одностайну підтримку Монастирьскому висловив очолюваний ним комітет. Ба навіть депутати з "Європейської солідарності" і ОПЗЖ, які зазвичай не голосують за кадрові рішення, під час обговорення висловились про позитивний досвід співпраці з колегою. Втім, головне, що кандидатуру узгодив попередник - Арсен Аваков, визнає більшість співрозмовників DW у парламенті.

Професійний юрист

Денис Монастирський - фаховий юрист з Хмельницького. Раніше працював у приватних українських та іноземних юридичних фірмах, але останніми роками спеціалізувався на розробці кримінального законодавства. У статусі експерта працював, зокрема, в аналітичному центрі "Український інститут майбутнього", а в одного із засновників центру, близького соратника Авакова - Антона Геращенка був депутатським помічником.

Сам Монастирський стверджував, що був автором близько 70 законопроєктів, поданих ще до Ради минулого скликання. У новому ж парламенті комітет під його керівництвом встиг розробити та домогтися ухвалення 48 законопроєктів у сфері кримінального права. Однак, співрозмовники DW у комітеті з правоохоронної діяльності не вважають його креатурою Арсена Авакова. Саме Монастирському належить ініціатива суттєвої переробки законопроєкту про переслідування "ворів в законі", поданого МВС через Офіс президента. "В ньому поєднались … вміння знаходити баланс між полярно різними людьми, мати витримку ягуара перед вирішальним стрибком", - компілментарно відгукується про нового міністра колега-депутат Владлен Неклюдов.

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З потрясіннями чи без?

МВС під керівництвом Авакова розрослося до потужної і громіздкої структури, яка включає поліцію, Прикордонну службу, Нацгвардію, міграційників та рятувальників. Чисельність співробітників усіх її структур за останні сім років збільшилась на половину до понад 370 тисяч осіб, річний бюджет - у 5,5 разів до 100 мільярдів гривень. Однією з ключових вимог опонентів Арсена Авакова останніми роками було саме роздроблення цієї структури, яка концентрує в руках міністра непропорційно багато повноважень.

Володимир Зеленський хоче отримати повний контроль над цією структурою, узурпуючи владу, застерігає Ірина Геращенко з "Європейської солідарності". Однак депутати зі "Слуги народу" переконують: Монастирський має забезпечити мирну "деавакізацію" МВС.

"Чи буде Аваков впливати (на Монастирського - Ред.)? У перші часи це було б дуже добре, щоб не розбалансувати систему", - заявила hromadske.ua депутатка Ірина Верещук, - Найголовніше, щоб не було потрясінь і конфліктів всередині міністерства".

Та саме потрясінь, але позитивних, чекали б від нового голови МВС противники Авакова. "Нам потрібна нова поліція і реформа кримінального блоку, - вимагала в Монастирського Олександра Устинова з "Голосу". Разом з однопартійцями вона ще рік тому намагалася зібрати підписи під постановою про відставку Авакова. Однак комітет з правоохоронної діяльності тоді не став розглядати проєкт документу.

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Відеонаглядом по злочинності

Та з виступу самого Дениса Монастирського перед депутатами випливало, що радикальних реформ він поки не планує. Монастирський анонсував продовження проєктів співпраці поліцейських з місцевими громадами і боротьби із "ворами в законі", посилення контролю за порушення правил дорожнього руху і цифровізації послуг, підвищення зарплати в правоохоронців та прикордонників. "Якщо ви хочете зробити ваше місто, селище безпечними, виділяйте більше коштів на закупівлю і встановлення систем відеонагляду", - пропонував він шлях покращення криміногенної ситуації, звертаючись до мерів міст та голів громад.

Про те, чи збереже вплив на Монастирського його могутній попередник, оглядачі пропонують судити з того, кого уряд призначить заступниками міністра. З нинішнього кола заступників про звільнення поки що не оголосив лише Антон Геращенко - колишній шеф Монастирського. На момент публікації він не відповів на запит DW щодо того, чи планує залишатися у міністерстві.