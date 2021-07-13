Зеленський запропонував Дениса Монастирського на посаду глави МВС

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 13 липня, на засіданні фракції "Слуга народу" запропонував кандидатуру Дениса Монастирського на посаду міністра внутрішніх справ. Фракція підтримала пропозицію президента. Про це повідомив депутат Олександр Качура на своєму Telegram-каналі. "Фракція підтримала пропозицію аплодисментами!" - написав Качура.

Призначення Монастирського має відбутися цього тижня

Натомість заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук повідомила, що і відставка Авакова, і призначення Монатирського буде розглянуто на засіданні парламенту у четвер, 15 липня. "Фракція вирішила, що в четвер вранці буде голосування за відставку Арсена Авакова, а після перерви в роботі пленарного засідання (після 12:30) - за призначення Дениса Монастирського", - сказала Кравчук в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна". Водночас вона додала, що інші кадрові питання фракція у вівторок ввечері не розглядала.

Сам Монастирський припустив, що його призначення відбудеться у п'ятницю, 16 липня. "Завтра профільний комітет з питань правоохоронної діяльності розгляне заяву міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Післязавтра відбудеться голосування за цією заявою про відставку. І, ймовірно, в п'ятницю відбудеться ще одне засідання комітету з питань правоохоронної діяльності і, відповідно, розгляд подання на призначення міністра внутрішніх справ", - сказав Монастирський журналістам після засідання фракції "Слуга народу".

Монастирський про "найскладніше рішення" у житті

Монастирський також зазначив, що пропозиція від президента очолити МВС йому надійшла у вівторок вранці, і рішення для нього "було надзвичайно складним". "Можу сказати, що прийняв найскладніше рішення у своєму житті - відповісти "так" на пропозицію президента, очолити міністерство внутрішніх справ", - сказав Монастирський.

Він наголосив, що розуміє, "на яку жертву він йде", як особистість і як політик. Відповідаючи на питання, чому саме йому посаду міністра МВС запропонував президент, Монастирський сказав: "Він запропонував, як людині, з якою він йшов у команді, серед перших осіб, які власне були заявлені, як команда президента, як керівника профільного комітету з питань правоохоронної діяльності, який, на його думку, зможе очолити цей напрям", - зазначив народний депутат.

Він також сказав, що не знає причини відставки Авакова, оскільки з ним поки не говорив. Монастирський також відмовився дати оцінку роботі міністра МВС Авакова.

Денис Монастирський - народний депутат від партії "Слуга народу", голова комітету ВР із питань правоохоронної діяльності.

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Арсен Аваков

Раніше цього дня глава МВС Арсен Аваков подав заяву про відставку. Заява оприлюднена на сайті МВС. Причину відставки Аваков не назвав. Аваков очолює МВС від початку 2014 року.

Верховна Рада може розглянути питання відставки Авакова в середу або четвер, повідомила на Facebook народна депутатка Єлизавета Ясько (фракція "Слуга народу").

Зеленський міг попросити Авакова написати заяву

Депутатка фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Ірина Верещук припустила, що написати заяву про відставку Авакову запропонував президент країни Володимир Зеленський.

"Як ви пам'ятаєте, коли ми голосували за його (Авакова. - Ред.) призначення, це були гарантії самого пана Зеленського, ми говорили тоді про те, що пан Аваков є вкрай важливим на цій посаді, і ми підтримали його кандидатуру саме за рекомендацією пана Зеленського. Я думаю, що у них була домовленість про те, що якщо президент попросить написати заяву, то пан Аваков зробить це незалежно від того, хоче він цього чи ні", - сказала Верещук журналістам у парламенті.