 Шмигаль запропонував Раді призначити Монастирського главою МВС | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.07.2021

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Новини

Шмигаль запропонував Раді призначити Монастирського главою МВС

Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності розгляне подання Дениса Шмигаля про призначення Дениса Монастирського міністром внутрішніх справ на засіданні 16 липня.

Денис Монастирський

Денис Монастирський може очолити МВС України після Арсена Авакова

До Верховної Ради надійшло подання прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля про призначення Дениса Монастирського міністром внутрішніх справ України. Про це повідомила в четвер, 15 липня, прессекретарка голови парламенту Дмитра Разумкова на запит інформагенції "Інтерфакс-Україна". Денис Монастирський - народний депутат від партії "Слуга народу", голова комітету ВР із питань правоохоронної діяльності.

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Комітет ВР із питань правоохоронної діяльності розгляне подання Шмигаля про призначення Монастирського на засіданні 16 липня. Про це повідомив перший заступник голови комітету Андрій Осадчук (фракція "Голос"). За словами Осадчука, очікується, що в комітеті набереться потрібна кількість голосів для підтримки подання. До складу комітету входять 25 депутатів. Згідно з регламентом ВР, для ухвалення рішення потрібно щонайменше 13 голосів, уточнює "Інтерфакс-Україна".

Нагадаємо, багаторічний очільник МВС України Арсен Аваков 13 липня подав заяву про звільнення з посади. Верховна Рада 15 липня підтримала звільнення Авакова.

Президент України Володимир Зеленський 13 липня запропонував на засіданні фракції "Слуга народу" кандидатуру Дениса Монастирського на посаду міністра внутрішніх справ. Фракція підтримала пропозицію президента.

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