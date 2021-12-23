 Підозра Порошенку у державній зраді - політична вендета Зеленського? (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 23.12.2021

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Політика й суспільство

Підозра Порошенку у державній зраді - політична вендета Зеленського? (відео)

Порошенка викликали на допит до ДБР у справі про держзраду. Його підозрюють у злочинній змові і фінансуванні тероризму. Західні експерти вважають розслідування "недоречним" і навіть небезпечним для України.

Петро Порошенко відкидає всі закиди

Петро Порошенко відкидає всі закиди

Державна зрада і сприяння тероризму. Таке закидають експрезиденту Петру Порошенку. 17 грудня слідчі Державного бюро розслідувань намагалися вручити колишньому президенту повістку на допит. Але не вдалося. Порошенко нібито поспішав до Стамбула, на зустріч із Вселенським патріархом. Потім - у Польщу. Тим часом йому буквально "у хвіртку" запхали підозру у держзраді. Адвокати експрезидента вважають таке "вручення" документа незаконним. Слідчі це заперечують і чекають Порошенка на допит. Той же має намір повернутися в Україну вже після свят. Що про такий "політичний детектив" думають західні експерти?


 

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Держзрада для попередника: як українські політики відреагували на підозру Петру Порошенку 21.12.2021

П'ятий президент України Петро Порошенко поки не готовий захищатись від обвинувачень у держзраді та сприянні тероризму особисто. Втім, на його захист стала вся політична опозиція.

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Порошенко не прийде на допит у справі про держзраду - адвокат 21.12.2021

Порошенку повідомили про підозру в державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій. Захист експрезидента стверджує, що підозру вручили незаконно.

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