Підозра Порошенку у державній зраді - політична вендета Зеленського? (відео)

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Порошенка викликали на допит до ДБР у справі про держзраду. Його підозрюють у злочинній змові і фінансуванні тероризму. Західні експерти вважають розслідування "недоречним" і навіть небезпечним для України.
Державна зрада і сприяння тероризму. Таке закидають експрезиденту Петру Порошенку. 17 грудня слідчі Державного бюро розслідувань намагалися вручити колишньому президенту повістку на допит. Але не вдалося. Порошенко нібито поспішав до Стамбула, на зустріч із Вселенським патріархом. Потім - у Польщу. Тим часом йому буквально "у хвіртку" запхали підозру у держзраді. Адвокати експрезидента вважають таке "вручення" документа незаконним. Слідчі це заперечують і чекають Порошенка на допит. Той же має намір повернутися в Україну вже після свят. Що про такий "політичний детектив" думають західні експерти?
Група Bellingcat опублікувала розслідування щодо операції спецслужб України з затримання найманців ПВК "Вагнер", яка зірвалася влітку 2020 року. DW розбиралася, чи матиме це розслідування наслідки для української влади.
І Володимир Зеленський зі своїм "Великим будівництвом", і його попередник Петро Порошенко приписують собі рекордні обсяги ремонту доріг. Обидва - майже по 4 тисячі доріг протягом року. Як маніпулюють цифрами політики?
Масштабне розслідування офшорних схем можновладців Pandora Papers не обійшлося без України: Володимир Зеленський, закидають розслідувачі, живе на гроші з офшорів. Навіщо президенту офшорні оборудки?