Підозра Порошенку у державній зраді - політична вендета Зеленського? (відео)

Державна зрада і сприяння тероризму. Таке закидають експрезиденту Петру Порошенку. 17 грудня слідчі Державного бюро розслідувань намагалися вручити колишньому президенту повістку на допит. Але не вдалося. Порошенко нібито поспішав до Стамбула, на зустріч із Вселенським патріархом. Потім - у Польщу. Тим часом йому буквально "у хвіртку" запхали підозру у держзраді. Адвокати експрезидента вважають таке "вручення" документа незаконним. Слідчі це заперечують і чекають Порошенка на допит. Той же має намір повернутися в Україну вже після свят. Що про такий "політичний детектив" думають західні експерти?



