 Зеленський та офшори: навіщо це президенту? (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 06.10.2021

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Політика й суспільство

Зеленський та офшори: навіщо це президенту? (відео)

Масштабне розслідування офшорних схем можновладців Pandora Papers не обійшлося без України: Володимир Зеленський, закидають розслідувачі, живе на гроші з офшорів. Навіщо президенту офшорні оборудки?

Розслідування Pandora Papers викрило щонайменше 35 чинних чи колишніх світових лідерів у секретній фінансовій діяльності

Розслідування Pandora Papers викрило щонайменше 35 чинних чи колишніх світових лідерів у секретній фінансовій діяльності

Опитані DW експерти скептично оцінюють можливі наслідки Pandora Papers для українського президента. Сергій Фурса вважає, що "Офшор-95", як назвали розслідування ЗМІ, не вплине навіть на вибір електорату Зеленського на майбутніх виборах. Чому так? Дивіться тут:

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"Панамські досьє": які країни провели "роботу над помилками", а які ні (відео)

"Панамські папери" стали інформаційною бомбою. Слідство щодо 6500 осіб і компаній розпочали 80 країн. України серед них немає.  

Корупція в Україні: чому досі немає "посадок"? (відео)

Володимир Зеленський обіцяє "суд у смартфоні". За словами президента, це мінімізує корупцію. При цьому настала чергова весна, а обіцяних "посадок" так і немає. Гучні затримання й підозри нічим не закінчуються. Чому?  

Олігархи і офшори: ЄС вимагає розкрити імена (відео)

ЄС оголосив боротьбу податковим оазисам. На острові-мрії олігархів Ангільї фірм-поштових скриньок більше, ніж жителів. Він ризикує потрапити у чорний список ЄС. Хто ще - в сюжеті DW.  

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Президент України Володимир Зеленський та його оточення могли бути причетними до переказів 40 мільйонів доларів від структур, пов'язаних із олігархом Ігорем Коломойським.

April 1, 2019 - Kiev, Ukraine - A branch of the Privatbank is seen in central Kyiv, Ukraine on April 1, 2019. Privatbank is the countries largest consumer bank and was privatised after a suffering unexplained losses of US$5.6 billion. The bank was owned by oligarch and billionaire Ihor Kolomoyskyi who is said to have bankrolled the presidential campaign of comedian Volodymyr Zelensky, winner of the first round of the presidential elections. Kiev Ukraine PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY - ZUMAn230 20190401_zaa_n230_193 Copyright: xJaapxArriensx

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Докладно

Розслідування Pandora Papers викрило щонайменше 35 чинних чи колишніх світових лідерів у секретній фінансовій діяльності

Зеленський та офшори (відео)

Розслідування офшорних схем Pandora Papers не обійшлося без України. Навіщо Володимиру Зеленському офшорні оборудки?  

Уперед у минуле, або Нафтогаз України під контролем уряду

Уперед у минуле, або "Нафтогаз України" під контролем уряду

Перебравши на себе функції наглядової ради, уряд порушив принципи реформи корпоративного управління, вважають експерти.  