Зеленський та офшори: навіщо це президенту? (відео)

Масштабне розслідування офшорних схем можновладців Pandora Papers не обійшлося без України: Володимир Зеленський, закидають розслідувачі, живе на гроші з офшорів. Навіщо президенту офшорні оборудки?
Розслідування Pandora Papers викрило щонайменше 35 чинних чи колишніх світових лідерів у секретній фінансовій діяльності
Опитані DW експерти скептично оцінюють можливі наслідки Pandora Papers для українського президента. Сергій Фурса вважає, що "Офшор-95", як назвали розслідування ЗМІ, не вплине навіть на вибір електорату Зеленського на майбутніх виборах. Чому так? Дивіться тут:
"Панамські папери" стали інформаційною бомбою. Слідство щодо 6500 осіб і компаній розпочали 80 країн. України серед них немає.
Володимир Зеленський обіцяє "суд у смартфоні". За словами президента, це мінімізує корупцію. При цьому настала чергова весна, а обіцяних "посадок" так і немає. Гучні затримання й підозри нічим не закінчуються. Чому?