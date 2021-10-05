Зеленський та офшори: навіщо це президенту? (відео)

Офшори, олігархи і президент Зеленський: боротися чи наживатися? (05.10.2021)

Масштабне розслідування офшорних схем можновладців Pandora Papers не обійшлося без України: Володимир Зеленський, закидають розслідувачі, живе на гроші з офшорів. При цьому саме Зеленський і його команда просували закон про деофшоризацію. То навіщо ж президенту офшорні оборудки?