"Велике будівництво": скільки доріг насправді збудував Зеленський (відео)

Володимир Зеленський запевняє, що за 2020-ий зробили вдесятеро більше, ніж за попередні 10 років. При цьому його попередник Петро Порошенко не так давно заявляв, що саме за його правління 2018-ий рік став рекордним щодо кількості відремонтованих автодоріг в Україні. Ще кількома роками раніше на той момент міністр інфраструктури Володимир Омелян стверджував, що протягом 2016-2017 років відремонтовано більше доріг, аніж у рамках підготовки України до Чемпіонату "Євро-2012". Водночас у 2012-му за президентства Віктора Януковича теж були гучні заяви про дорожні успіхи. За даними тодішнього керівництва "Укравтодору", за два роки підготовки до "Євро" було зроблено у 19 разів більше, ніж за два попередні. Складається враження, що заяви про дороги майже без змін переходять у спадок - від Януковича до Порошенка, від Порошенка до Зеленського. Президенти хваляться, а доріг нема?



