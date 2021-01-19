 ″Велике будівництво″: скільки доріг насправді збудував Зеленський (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 19.01.2021

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Політика й суспільство

"Велике будівництво": скільки доріг насправді збудував Зеленський (відео)

І Володимир Зеленський зі своїм "Великим будівництвом", і його попередник Петро Порошенко приписують собі рекордні обсяги ремонту доріг. Обидва - майже по 4 тисячі доріг протягом року. Як маніпулюють цифрами політики?

Володимир Зеленський зі своїм Великим будівництвом обіцяє відремонтувати усі державні дороги в Україні

Володимир Зеленський зі своїм "Великим будівництвом" обіцяє відремонтувати усі державні дороги в Україні

Володимир Зеленський запевняє, що за 2020-ий зробили вдесятеро більше, ніж за попередні 10 років. При цьому його попередник Петро Порошенко не так давно заявляв, що саме за його правління 2018-ий рік став рекордним щодо кількості відремонтованих автодоріг в Україні. Ще кількома роками раніше на той момент міністр інфраструктури Володимир Омелян стверджував, що протягом 2016-2017 років відремонтовано більше доріг, аніж у рамках підготовки України до Чемпіонату "Євро-2012". Водночас у 2012-му за президентства Віктора Януковича теж були гучні заяви про дорожні успіхи. За даними тодішнього керівництва "Укравтодору", за два роки підготовки до "Євро" було зроблено у 19 разів більше, ніж за два попередні. Складається враження, що заяви про дороги майже без змін переходять у спадок - від Януковича до Порошенка, від Порошенка до Зеленського. Президенти хваляться, а доріг нема?


 

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