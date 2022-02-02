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Велике будівництво

"Велике будівництво" - національна інфраструктурна програма в Україні. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті DW, які відповідають пошуковому запиту "Велике будівництво".

"Велике будівництво" - інфраструктурна програма, яку президент України Володимир Зеленський ініціював 2020 року. Серед основних цілей цієї програми на її офіційному сайті визначено, зокрема, будівництво чи реконструкція 6,5 тисячі кілометрів доріг. Під час пандемії коронавірусної хвороби COVID-19 програма "Велике будівництво" опинилась у центрі критики, оскільки частину грошей на спорудження доріг було взято з Фонду боротьби з COVID-19. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Думки українців щодо російської агресії розділились порівну

Думки українців щодо російської агресії розділились порівну 02.02.2022

Українське суспільство навпіл розділене в готовності захищати країну та оцінці ймовірності нападу РФ. Втім, більшість вважає зусилля влади для запобігання конфлікту недостатніми.
Слово вперше: головне з виступу Володимира Зеленського в Раді

Слово "вперше": головне з виступу Володимира Зеленського в Раді 01.12.2021

У щорічному зверненні до парламенту Володимир Зеленський перелічив основні досягнення за час перебування на посаді та анонсував законопроєкти про економічний паспорт українця та множинне громадянство.

Пасажирські перевезення Укрзалізницею передадуть в управління Deutsche Bahn з нового року - міністр

Пасажирські перевезення "Укрзалізницею" передадуть в управління Deutsche Bahn з нового року - міністр 09.11.2021

У міністерстві інфраструктури України обіцяють, що з наступного року пасажирські перевезення передадуть німецьким колегам. У Deutsche Bahn інформацію поки не підтверджують.

Далекобійники з України в ЄС: яких водіїв шукають (відео)

Далекобійники з України в ЄС: яких водіїв шукають (відео) 27.10.2021

У країнах Європи гострий дефіцит далекобійників. Заповнити цю прогалину на ринку праці ЄС хочуть водіями фур з інших країн, зокрема України. Які умови праці їх чекають і що радять досвідчені українські далекобійники?

Далекобійники на експорт в ЄС: яких водіїв шукають в Україні? (26.10.2021) 26.10.2021

У країнах Європи гострий дефіцит далекобійників. Заповнити цю прогалину на ринку праці ЄС хочуть водіями фур з інших країн, зокрема України. Які умови праці їх чекають? Що радять досвідчені українські далекобійники, які вже давно працюють в ЄС?
Глава МВС України анонсував велике будівництво кордонів із Росією та Білоруссю

Глава МВС України анонсував "велике будівництво кордонів" із Росією та Білоруссю 01.10.2021

Тисячі кілометрів державних кордонів України необхідно облаштувати. Україна планує зробити це за два роки, заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

Чому німці обирають життя в Україні? (24.08.2021) 24.08.2021

Німці, які вже багато років живуть в Україні, теж святкують День незалежності. Вони розповіли DW, якою вони побачили Україну під час свого першого візиту, які зміни вони пережили в країні за роки незалежності та якою вони хотіли би бачити Україну в майбутньому.
Зеленський у розмові з Сі: Україна може стати містком у Європу для Китаю

Зеленський у розмові з Сі: Україна може стати "містком у Європу" для Китаю 13.07.2021

Зеленський і Сі Цзіньпін домовилися про "безвіз" між Україною й Китаєм. Пекін зацікавлений брати участь у "Великому будівництві" та інших інфраструктурних проєктах в Україні.

Зеленський проти далекобійників: чому всі бояться жовтня? (08.07.2021) 08.07.2021

Війні з далекобійниками, яких президент Зеленський рік тому назвав "засранцями", ще не кінець. З жовтня набуде чинності закон про посилення габаритно-вагового контролю фур. Що він передбачає? І які результати першого року боротьби з далекобійниками-порушниками?

Кораблі Зеленського. Навіщо ВМС України своє велике будівництво

Кораблі Зеленського. Навіщо ВМС України своє "велике будівництво" 08.07.2021

Володимир Зеленський планує масштабну розбудову Військово-морських сил України за допомогою корветів та фрегату. Хоча ще нещодавно у ВМС хотіли обмежитися катерами.
Велике будівництво: скільки доріг насправді збудував Зеленський (відео)

"Велике будівництво": скільки доріг насправді збудував Зеленський (відео) 19.01.2021

І Володимир Зеленський зі своїм "Великим будівництвом", і його попередник Петро Порошенко приписують собі рекордні обсяги ремонту доріг. Обидва - майже по 4 тисячі доріг протягом року. Як маніпулюють цифрами політики?

"Велике будівництво": як Зеленський і Порошенко "міряються" дорогами (19.01.2021) 19.01.2021

І Володимир Зеленський зі своїм "Великим будівництвом", і його попередник Петро Порошенко приписують собі рекордні обсяги ремонту доріг. Обидва - майже по 4 тисячі зроблених доріг протягом року. Як маніпулюють цифрами політики?

Андрій Курков: Вся влада Буратінам?

Андрій Курков: Вся влада Буратінам? 30.12.2020

"Є один справжній фронт, де Буратін не знайти. Справжня війна - то не буратіняча справа!" - Андрій Курков, спеціально для DW.

Коронавірус в Україні: чому гроші з COVID-фонду йдуть на дороги?

Коронавірус в Україні: чому гроші з COVID-фонду йдуть на дороги? 01.09.2020

Більшу частину з майже 66 мільярдів гривень фонду боротьби з коронавірусом в Україні у розпал епідемії спрямували на будівництво доріг. Між тим кошти з фонду на апарати ШВЛ й обладнання лікарень досі не витрачені. Чому?
Бетон проти асфальту: які дороги кращі (відео)

Бетон проти асфальту: які дороги кращі (відео) 17.08.2020

Бетонні дороги служать втричі довше, ніж асфальтні. Попри це більшість автошляхів будують саме з асфальту. Чому так? Які переваги і недоліки бетонних доріг? Як їх будуть у Німеччині і коли їх стане більше в Україні?

Бетон проти асфальту: які дороги кращі (14.08.2020) 14.08.2020

Бетонні дороги служать до 30 років - це втричі довше, ніж асфальтні. Тим не менше все одно більшість автошляхів будують саме з асфальту. Чому так? Які переваги і недоліки бетонних доріг? Як їх будуть у Німеччині і коли їх стане більше в Україні?

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