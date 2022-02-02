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"Велике будівництво" - національна інфраструктурна програма в Україні. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті DW, які відповідають пошуковому запиту "Велике будівництво".
"Велике будівництво" - інфраструктурна програма, яку президент України Володимир Зеленський ініціював 2020 року. Серед основних цілей цієї програми на її офіційному сайті визначено, зокрема, будівництво чи реконструкція 6,5 тисячі кілометрів доріг. Під час пандемії коронавірусної хвороби COVID-19 програма "Велике будівництво" опинилась у центрі критики, оскільки частину грошей на спорудження доріг було взято з Фонду боротьби з COVID-19. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
У країнах Європи гострий дефіцит далекобійників. Заповнити цю прогалину на ринку праці ЄС хочуть водіями фур з інших країн, зокрема України. Які умови праці їх чекають? Що радять досвідчені українські далекобійники, які вже давно працюють в ЄС?
Німці, які вже багато років живуть в Україні, теж святкують День незалежності. Вони розповіли DW, якою вони побачили Україну під час свого першого візиту, які зміни вони пережили в країні за роки незалежності та якою вони хотіли би бачити Україну в майбутньому.
Війні з далекобійниками, яких президент Зеленський рік тому назвав "засранцями", ще не кінець. З жовтня набуде чинності закон про посилення габаритно-вагового контролю фур. Що він передбачає? І які результати першого року боротьби з далекобійниками-порушниками?
І Володимир Зеленський зі своїм "Великим будівництвом", і його попередник Петро Порошенко приписують собі рекордні обсяги ремонту доріг. Обидва - майже по 4 тисячі доріг протягом року. Як маніпулюють цифрами політики?
І Володимир Зеленський зі своїм "Великим будівництвом", і його попередник Петро Порошенко приписують собі рекордні обсяги ремонту доріг. Обидва - майже по 4 тисячі зроблених доріг протягом року. Як маніпулюють цифрами політики?
Бетонні дороги служать до 30 років - це втричі довше, ніж асфальтні. Тим не менше все одно більшість автошляхів будують саме з асфальту. Чому так? Які переваги і недоліки бетонних доріг? Як їх будуть у Німеччині і коли їх стане більше в Україні?