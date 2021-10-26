Далекобійники з України в ЄС: яких водіїв шукають (відео)

Брак кадрів змушує країни Євросоюзу змінювати свою політику на ринку праці. У тій же Польщі зустріти в установах, у транспортних компаніях фахівців, які можуть говорити українською, вже давно не проблема. Польща, Німеччина, а тепер і Великобританія напрацьовують спеціальні схеми, аби мати юридичні підстави приймати далекобійників з інших країн на навчання, перепідготовку, на роботу, укладати з ними договори різних термінів, брати на роботу фахівців-початківців. На яких умовах і за які гроші, дивіться тут: