Далекобійники з України в ЄС: яких водіїв шукають (відео)

У країнах Європи гострий дефіцит далекобійників. Заповнити цю прогалину на ринку праці ЄС хочуть водіями фур з інших країн, зокрема України. Які умови праці їх чекають і що радять досвідчені українські далекобійники?
Брак кадрів змушує країни Євросоюзу змінювати свою політику на ринку праці. У тій же Польщі зустріти в установах, у транспортних компаніях фахівців, які можуть говорити українською, вже давно не проблема. Польща, Німеччина, а тепер і Великобританія напрацьовують спеціальні схеми, аби мати юридичні підстави приймати далекобійників з інших країн на навчання, перепідготовку, на роботу, укладати з ними договори різних термінів, брати на роботу фахівців-початківців. На яких умовах і за які гроші, дивіться тут:
Незабаром усі нові фури в ЄС зобов'яжуть встановлювати електронні асистенти повороту. Що це означатиме для українських далекобійників?
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