 Далекобійники з України в ЄС: яких водіїв шукають (відео) | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 27.10.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Економіка

Далекобійники з України в ЄС: яких водіїв шукають (відео)

У країнах Європи гострий дефіцит далекобійників. Заповнити цю прогалину на ринку праці ЄС хочуть водіями фур з інших країн, зокрема України. Які умови праці їх чекають і що радять досвідчені українські далекобійники?

У Німеччині вже бракує 80 тисяч водіїв вантажівок

У Німеччині вже бракує 80 тисяч водіїв вантажівок

Брак кадрів змушує країни Євросоюзу змінювати свою політику на ринку праці. У тій же Польщі зустріти в установах, у транспортних компаніях фахівців, які можуть говорити українською, вже давно не проблема. Польща, Німеччина, а тепер і Великобританія напрацьовують спеціальні схеми, аби мати юридичні підстави приймати далекобійників з інших країн на навчання, перепідготовку, на роботу, укладати з ними договори різних термінів, брати на роботу фахівців-початківців. На яких умовах і за які гроші, дивіться тут:  

DW.COM

Фури і пішоходи: нові правила для далекобійників у ЄС (відео)

Незабаром усі нові фури в ЄС зобов'яжуть встановлювати електронні асистенти повороту. Що це означатиме для українських далекобійників?  

Зеленський проти далекобійників: спецоперація проти перевантажених фур (відео)

Водії фур, які нехтують ваговими правилами, "засранці", сказав Володимир Зеленський. DW перевірила, як саме Укртрансбезпека і Укравтодор хочуть боротися за збереження доріг.  

Нові правила для далекобійників у ЄС: хто виграє? (відео)

У Євросоюзі затвердили нові вимоги до оплати праці далекобійників і умови для відпочинку водіїв вантажівок. DW пояснює, що саме зміниться у вантажних перевезеннях та як це торкнеться українських далекобійників.  

Зеленський проти далекобійників: посилення контролю фур (відео)

Війні з далекобійниками, яких президент Зеленський рік тому назвав "засранцями", не кінець. У жовтні запрацює закон про посилення габаритно-вагового контролю фур. Що він передбачає? І як нині карають порушників?  

Також за темою

Далекобійники на експорт в ЄС: яких водіїв шукають в Україні? (26.10.2021) 26.10.2021

У країнах Європи гострий дефіцит далекобійників. Заповнити цю прогалину на ринку праці ЄС хочуть водіями фур з інших країн, зокрема України. Які умови праці їх чекають? Що радять досвідчені українські далекобійники, які вже давно працюють в ЄС?

Реклама

Докладно

У Німеччині вже бракує 80 тисяч водіїв вантажівок

Далекобійники з України в ЄС: яких водіїв шукають (відео)

У країнах Європи гострий дефіцит далекобійників. Що радять досвідчені українські водії фур тим, хто туди збирається?  

Deutschland Berlin Konstituierende Sitzung des neuen Bundestags

Роздутий Бундестаг: майже вдвічі більший, ніж Верховна Рада

Новообраний Бундестаг став молодшим, строкатішим, а ще найбільшим у німецькій історії.  