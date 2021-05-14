Фури і пішоходи: нові правила для далекобійників у ЄС (відео)

Нові правила для далекобійників у ЄС: хто виграє? (відео)

У Євросоюзі затвердили нові вимоги до оплати праці далекобійників і умови для відпочинку водіїв вантажівок. DW пояснює, що саме зміниться у вантажних перевезеннях та як це торкнеться українських далекобійників.