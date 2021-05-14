 Фури і пішоходи: нові правила для далекобійників у ЄС (відео) | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 18.05.2021

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Економіка

Фури і пішоходи: нові правила для далекобійників у ЄС (відео)

Незабаром усі нові фури в ЄС зобов'яжуть встановлювати електронні асистенти повороту. Що це означатиме для українських далекобійників?

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Докладно

Deutachland | Fahrradfahrerin stirbt nach Unfall mit Lkw

Фури і пішоходи: нові правила для далекобійників (відео)

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