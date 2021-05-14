Фури і пішоходи: нові правила для далекобійників у ЄС (відео)

Незабаром усі нові фури в ЄС зобов'яжуть встановлювати електронні асистенти повороту. Що це означатиме для українських далекобійників?
Кошмарний сон далекобійника - він збиває пішохода або велосипедиста при повороті. Незабаром усі нові фури в ЄС зобов'яжуть встановлювати електронні асистенти повороту. Що це означатиме для українських далекобійників? Дивіться сюжет DW:
Водії фур, які нехтують ваговими правилами, "засранці", сказав Володимир Зеленський. DW перевірила, як саме Укртрансбезпека і Укравтодор хочуть боротися за збереження доріг.
Володимир Зеленський доручив СБУ контролювати вагу фур. А хто і як ловить далекобійників і перевантажені фури в Німеччині? Які штрафи і вимоги до водіїв вантажівок?