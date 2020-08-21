Німецький ваговий контроль для фур: як ловлять та штрафують далекобійників (відео)

Володимир Зеленський доручив СБУ контролювати вагу фур. А хто і як ловить далекобійників і перевантажені фури в Німеччині? Які штрафи і вимоги до водіїв вантажівок?
Перенавантаження фур у Німеччині суворо контролюється. Штрафи становлять від 35 євро до 425 євро - залежно від того, наскільки перевищено ліміт. Причому штрафують двічі - і водія, і фірму. Кілька "зайвих" кіло - не проблема. Санкції починаються від 5 відсотків надмірної ваги. Як підкреслюють водії з досвідом їзди в Україні, у Німеччині контролери значно суворіші і непідкупніші. Перенавантажену фуру однозначно зупиняють і подальший проїзд не дозволяють.
Водії фур, які нехтують ваговими правилами, "засранці", сказав Володимир Зеленський. DW перевірила, як саме Укртрансбезпека і Укравтодор хочуть боротися за збереження доріг.
У Євросоюзі затвердили нові вимоги до оплати праці далекобійників і умови для відпочинку водіїв вантажівок. DW пояснює, що саме зміниться у вантажних перевезеннях та як це торкнеться українських далекобійників.