 Німецький ваговий контроль для фур: як ловлять та штрафують далекобійників (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 21.08.2020

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Політика й суспільство

Німецький ваговий контроль для фур: як ловлять та штрафують далекобійників (відео)

Володимир Зеленський доручив СБУ контролювати вагу фур. А хто і як ловить далекобійників і перевантажені фури в Німеччині? Які штрафи і вимоги до водіїв вантажівок?

Далекобійники в Німеччині (DW/A. Jarecka )

Перенавантаження фур у Німеччині суворо контролюється. Штрафи становлять від 35 євро до 425 євро - залежно від того, наскільки перевищено ліміт. Причому штрафують двічі - і водія, і фірму. Кілька "зайвих" кіло - не проблема. Санкції починаються від 5 відсотків надмірної ваги. Як підкреслюють водії з досвідом їзди в Україні, у Німеччині контролери значно суворіші і непідкупніші. Перенавантажену фуру однозначно зупиняють і подальший проїзд не дозволяють. 

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