Німецький ваговий контроль для фур: як ловлять та штрафують далекобійників (відео)

Перенавантаження фур у Німеччині суворо контролюється. Штрафи становлять від 35 євро до 425 євро - залежно від того, наскільки перевищено ліміт. Причому штрафують двічі - і водія, і фірму. Кілька "зайвих" кіло - не проблема. Санкції починаються від 5 відсотків надмірної ваги. Як підкреслюють водії з досвідом їзди в Україні, у Німеччині контролери значно суворіші і непідкупніші. Перенавантажену фуру однозначно зупиняють і подальший проїзд не дозволяють.