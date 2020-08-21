 Нові правила для далекобійників у ЄС: хто виграє? (відео) | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 13.09.2020

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Економіка

Нові правила для далекобійників у ЄС: хто виграє? (відео)

У Євросоюзі затвердили нові вимоги до оплати праці далекобійників і умови для відпочинку водіїв вантажівок. DW пояснює, що саме зміниться у вантажних перевезеннях та як це торкнеться українських далекобійників.

Нові правила для далекобійників в ЄС мають поліпшити їхні умови праці (DW/A. Jarecka )

Нові правила для далекобійників в ЄС мають поліпшити їхні умови праці

Хоча Штефан Даміан уже сотні разів вирушав у різні подорожі, ця поїздка для нього особлива. Це перший тур за новими правилами для далекобійників у ЄС. Відтепер водії фур зобов'язані повертатися додому кожні 3-4 тижні. 45-годинну паузу на вихідних можна проводити лише в готелі, а не в кабіні вантажівки, як багато хто з міркувань економії робив дотепер. Ці та інші приписи мають поліпшити умови роботи водіїв, насамперед зі Східної Європи. Утім, самі вони вважають, що нові правила - трохи перебір. Дивіться репортаж DW:


 

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