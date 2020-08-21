Нові правила для далекобійників у ЄС: хто виграє? (відео)

Хоча Штефан Даміан уже сотні разів вирушав у різні подорожі, ця поїздка для нього особлива. Це перший тур за новими правилами для далекобійників у ЄС. Відтепер водії фур зобов'язані повертатися додому кожні 3-4 тижні. 45-годинну паузу на вихідних можна проводити лише в готелі, а не в кабіні вантажівки, як багато хто з міркувань економії робив дотепер. Ці та інші приписи мають поліпшити умови роботи водіїв, насамперед зі Східної Європи. Утім, самі вони вважають, що нові правила - трохи перебір. Дивіться репортаж DW:



