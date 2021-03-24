 Зеленський у розмові з Сі: Україна може стати ″містком у Європу″ для Китаю | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.07.2021

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Новини

Зеленський у розмові з Сі: Україна може стати "містком у Європу" для Китаю

Зеленський і Сі Цзіньпін домовилися про "безвіз" між Україною й Китаєм. Пекін зацікавлений брати участь у "Великому будівництві" та інших інфраструктурних проєктах в Україні.

Реалізація Великого будівництва

Реалізація "Великого будівництва" в Україні

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 13 липня, провів телефонну розмову з головою Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіном. Це - перша телефонна розмова Зеленського та Сі Цзіньпіна, повідомляється на сайті президента України. Лідери держав обмінялися вітаннями з нагоди десятої річниці стратегічного партнерства між Україною та КНР.

"Велике будівництво" та інші проєкти

Зеленський назвав Китай торговельно-економічним "партнером України номер один у світі". Київ зацікавлений у реалізації потенціалу двосторонньої взаємодії, насамперед у сферах торгівлі та великих інфраструктурних проєктів, зауважив він.

Зеленський наголосив на важливості участі китайських інвесторів у реалізації проєктів розвитку інфраструктури морських портів, будівництва й модернізації доріг, розвитку залізниць та міської інфраструктури й муніципального господарства. Голова КНР висловив готовність Китаю співпрацювати у проєкті "Велике будівництво".

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Вони обговорили потенціал співпраці в галузі торгівлі та можливості збільшення її обсягів. Зеленський висловив сподівання, що Україна може стати "містком у Європу" для китайського бізнесу. Також лідери підтвердили зацікавленість у нарощуванні українського експорту до Китаю та розширенні співробітництва з переробки української сільськогосподарської продукції.

Зеленський і Сі Цзіньпін домовилися укласти угоду про безвізовий режим між Україною й Китаєм.

Вони також обмінялися запрошеннями здійснити візити у зручний час.

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