 Китай заперечує, що тиснув на Україну постачанням вакцини | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.06.2021

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Новини

Китай заперечує, що тиснув на Україну постачанням вакцини

Китай стверджує, що не погрожував Україні припиненням поставок вакцини від коронавірусу через її підпис під заявою про порушення прав уйгурів.

Прапор Китаю

Китай відкидає тиск на Україну постачанням вакцин

Посольство Китаю в Україні заявило, що Пекін не тиснув на Київ із вимогою відкликати підпис під заявою про порушення прав людини в Сіньцзяні, погрожуючи припиненням постачання своєї вакцини проти коронавірусу. Про це в суботу, 26 червня, повідомила пресслужба посольства, передає агенція "Укрінформ".

"Китай не надає вакцини або інші протиепідемічні засоби іншим країнам в обмін на певну вигоду, не має жодних геополітичних цілей та не висуває жодних політичних умов (…) Китай продовжить постачання вакцини в Україну", - йдеться в заяві.

Посольство також назвало заяву в Раді ООН з прав людини, де критикувалася дії Пекіна щодо мусульман-уйгурів, "втручанням невеликої кількості західних країн у внутрішні справи Китаю" - а відкликання Україною свого підпису "якраз свідчить про невтручання".

"Рішення української сторони продемонструвало власну незалежну, самостійну, засновану на фактах позицію, яка відповідає суті Статуту ООН та базовим принципам міжнародних відносин, що ми також вітаємо", - стверджують у посольстві.

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Нагадаємо, що 25 червня агентство Associated Press із посиланням на дипломатичні джерела повідомило, що Україна відкликала свій підпис під заявою понад 40 країн щодо розслідування порушення прав людини у китайському регіоні Сіньцзян після погроз Китаю зупинити постачання Україні вакцин від коронавірусу. Міністерство закордонних справ України досі не прокоментувало ситуацію.

До цього Канада передала до Ради з питань дотримання прав людини в Женеві заяву, в якій Китай закликають забезпечити безперешкодний доступ міжнародних спостерігачів до Сіньцзян-Уйгурського автономного регіону, де проживають уйгури та інші національні меншини. Деякі правозахисні організації повідомляють про жахливі умови утримання та трудову експлуатацію нацменшин у так званих "виховних таборах" у Сіньцзяні. Китай відкидає ці звинувачення.

Раніше Україна замовила 1,9 мільйона доз вакцин CoronaVac виробництва китайського концерну Sinovac Biotech. На початку травня Україна отримала 1,2 мільйона доз цієї вакцини.

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