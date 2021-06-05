Джастін Трюдо закликає використати Олімпіаду в Пекіні для посилення тиску на Китай

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо закликає використати зимові Олімпійські ігри в Пекіні у 2022 році для того, щоб посилити тиск на Китай щодо порушення ним прав людини. Коли якась одна країна вимагає у Пекіна припиення порушень прав людини, "він може легко не звернути на це увагу". "Але у випадку, якщо цього вимагатиме глобальна спільнота, це має вплинути на Китай", - заявив Трюдо в п'ятницю, 4 червня, в інтерв'ю Toronto Star. Канадський прем'єр має намір обговорити цю тему під час саміту Великої сімки (G7), який відбудеться у Великобританії 11-13 червня.

Останнім часом стали голоснішими заклики щодо бойкоту Олімпійських ігор, які мають відбутися у Пекіні в лютому наступного року. До закликів приєдналася спікерка Палати представників в Конгресі США Ненсі Пелосі, а також представники Демократичної партії США.

Західні держави та правозахисні групи звинувачують Китай в утриманні в робочих таборах близько мільйона уйгурів та інших переважно мусульманських меншин в провінції Синьцзян. Уряд у Пекіні спочатку заперечував існування таких таборів, а пізніше заявив, що це навчальні центри з боротьби з релігійним екстремізмом.