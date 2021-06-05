 Джастін Трюдо закликає використати Олімпіаду в Пекіні для посилення тиску на Китай | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.06.2021

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Новини

Джастін Трюдо закликає використати Олімпіаду в Пекіні для посилення тиску на Китай

Пекін легко може не звертати увагу на звинувачення у порушеннях прав людини з боку однієї країни, але не зможе не відреагувати на критику з боку світової спільноти, вважає канадський прем'єр Джастін Трюдо.

Ймовірно, один з таборів перевиховання у провінції Сіньцзян

Ймовірно, один з таборів перевиховання у провінції Сіньцзян

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо закликає використати зимові Олімпійські ігри в Пекіні у 2022 році для того, щоб посилити тиск на Китай щодо порушення ним прав людини. Коли якась одна країна вимагає у Пекіна припиення порушень прав людини, "він може легко не звернути на це увагу". "Але у випадку, якщо цього вимагатиме глобальна спільнота, це має вплинути на Китай", - заявив Трюдо в п'ятницю, 4 червня, в інтерв'ю Toronto Star. Канадський прем'єр має намір обговорити цю тему під час саміту Великої сімки (G7), який відбудеться у Великобританії 11-13 червня.

Останнім часом стали голоснішими заклики щодо бойкоту Олімпійських ігор, які мають відбутися у Пекіні в лютому наступного року. До закликів приєдналася спікерка Палати представників в Конгресі США Ненсі Пелосі, а також представники Демократичної партії США.

Західні держави та правозахисні групи звинувачують Китай в утриманні в робочих таборах близько мільйона уйгурів та інших переважно мусульманських меншин в провінції Синьцзян. Уряд у Пекіні спочатку заперечував існування таких таборів, а пізніше заявив, що це навчальні центри з боротьби з релігійним екстремізмом.

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