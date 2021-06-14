 AP: Китай погрожував Україні заблокувати постачання вакцин | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.06.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

AP: Китай погрожував Україні заблокувати постачання вакцин

Двоє дипломатів із західних країн розповіли інформагенції АР, що Пекін нібито тиснув на Київ, аби він не підтримав міжнародний заклик Канади розслідувати ситуацію з дотриманням прав людини в Китаї.

Центр вакцинації у Львові, Україна

Центр вакцинації у Львові

Пекін змусив Київ відкликати підтримку заклику до посилення контролю за дотриманням прав людини в Китаї. Задля цього Китай шантажував Україну затримками постачань вакцини від коронавірусу. Про це у п'ятницю, 25 червня, повідомляє інформагенція AP з посиланням на двох дипломатів із країн Заходу, які розповіли про це на умовах анонімності.

Раніше Канада передала до Ради з питань дотримання прав людини в Женеві заяву, в якій Китай закликають забезпечити безперешкодний доступ міжнародних спостерігачів до Сіньцзян-Уйгурського автономного регіону, де мешкають уйгури та інші національні меншини. Деякі правозахисні організації повідомляють про жахливі умови утримання та трудову експлуатацію нацменшин у так званих "виховних таборах" у Сіньцзяні. Китай заперечує ці закиди.

Читайте також: Коронавірус: уряд Тайваню закидає Китаю блокування імпорту вакцин

Україна стала 45-ю державою, яка підтримала заклик Канади. Однак у четвер, 24 червня, українська делегація відкликала свою підтримку. За даними AP, Пекін пригрозив заблокувати постачання 500 тисяч доз вакцини від коронавірусу до України. В обмін на постачання вакцин Пекін вимагав, щоб Київ не підтримав документ, стверджують дипломати, на яких посилається агенція.

Україна замовила 1,9 мільйона доз вакцин CoronaVac виробництва китайського концерну Sinovac Biotech. На початку травня Україна отримала 1,2 мільйона доз вакцин.

Китайський уряд і раніше вдавався до тиску на інші країни, щоб ті не критикували ситуацію навколо дотримання прав людини в Китаї, стверджує АР.

Рада з питань дотримання прав людини в Женеві засідає до 13 липня. Протягом цього часу держави можуть засвідчувати свою підтримку заяв і резолюцій.

Днями Вашингтон заборонив імпорт деталей для сонячних панелей із Китаю.Причина: для виробництва цієї продукції може використовуватися примусова праця, заявили в Білому домі.

Дивитись відео 16:49

Коронавірус з китайської лабораторії? Хард-ток з топ-чиновником ВООЗ (16.03.2021)

Також за темою

Symbolbild NATO - Ukraine

Чому Україну не запросили на "поворотний" саміт НАТО? 14.06.2021

НАТО проведе перший саміт з Джо Байденом 14 червня. Чому на нього не запросили Володимира Зеленського, чого Україні очікувати від засідання в Брюсселі та як НАТО планує готуватися до майбутнього, - пояснює DW.

Brasilien - Corona-Impfstoff wird in Brasilien getestet

Вакцина від COVID-19: американська Moderna заявила про успіх 16.11.2020

Проведенні досліди довели, що розроблена американською фармкомпанією Moderna вакцина забезпечує стабільний захист від COVID-19. ЄС веде переговори з Moderna щодо поставок мільйонів доз вакцини.

Türkei Protest gegen Uiguren-Politik in China

Китай оголосив про санкції проти чиновників з США і Канади 27.03.2021

Особам, проти яких запроваджено санкції, заборонено відвідувати материковий Китай, Гонконг або Макао і мати будь-які відносини з китайськими фінансовими організаціями.

Реклама

Докладно

Наслідки торнадо в Чехії, фото 25 червня

Спустошливий торнадо в Чехії (фоторепортаж)

Потужний торнадо спустошив район навколо міста Годонін. Фотографії з місця події - у добірці DW.  

Пандемія паралізувала міжнародну торгівлю

Наслідки пандемії: коли відновиться економіка? (відео)

Рік по тому DW запитала тих же експертів, чи справдилися їхні прогнози. Тож коли одужає економіка?  