AP: Китай погрожував Україні заблокувати постачання вакцин

Пекін змусив Київ відкликати підтримку заклику до посилення контролю за дотриманням прав людини в Китаї. Задля цього Китай шантажував Україну затримками постачань вакцини від коронавірусу. Про це у п'ятницю, 25 червня, повідомляє інформагенція AP з посиланням на двох дипломатів із країн Заходу, які розповіли про це на умовах анонімності.

Раніше Канада передала до Ради з питань дотримання прав людини в Женеві заяву, в якій Китай закликають забезпечити безперешкодний доступ міжнародних спостерігачів до Сіньцзян-Уйгурського автономного регіону, де мешкають уйгури та інші національні меншини. Деякі правозахисні організації повідомляють про жахливі умови утримання та трудову експлуатацію нацменшин у так званих "виховних таборах" у Сіньцзяні. Китай заперечує ці закиди.

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Україна стала 45-ю державою, яка підтримала заклик Канади. Однак у четвер, 24 червня, українська делегація відкликала свою підтримку. За даними AP, Пекін пригрозив заблокувати постачання 500 тисяч доз вакцини від коронавірусу до України. В обмін на постачання вакцин Пекін вимагав, щоб Київ не підтримав документ, стверджують дипломати, на яких посилається агенція.

Україна замовила 1,9 мільйона доз вакцин CoronaVac виробництва китайського концерну Sinovac Biotech. На початку травня Україна отримала 1,2 мільйона доз вакцин.

Китайський уряд і раніше вдавався до тиску на інші країни, щоб ті не критикували ситуацію навколо дотримання прав людини в Китаї, стверджує АР.

Рада з питань дотримання прав людини в Женеві засідає до 13 липня. Протягом цього часу держави можуть засвідчувати свою підтримку заяв і резолюцій.

Днями Вашингтон заборонив імпорт деталей для сонячних панелей із Китаю.Причина: для виробництва цієї продукції може використовуватися примусова праця, заявили в Білому домі.