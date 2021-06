США блокують імпорт деталей для сонячних панелей із Китаю

Вашингтон заборонив імпортувати компоненти для виробництва сонячних панелей із Сіньцзян-Уйгурського автономного регіону Китаю. Адміністрація президента Джо Байдена вважає, що для виробництва цих деталей застосовують примусову працю, повідомляється в четвер, 24 червня.

Митників США зобов'язали затримувати товари виробництва Hoshine Silicon Industry Co Ltd та дочірніх компаній, повідомляє інформагенція dpa. Hoshine Silicon Industry Co Ltd та ще чотири компанії внесли до "чорного списку". Американським компаніям заборонили імпортувати їхню продукцію й технології.

Міністр внутрішньої безпеки США Алехандро Майоркас заявив, що китайські компанії отримують зиск із порушень прав людини.

Пекін заперечує закидиу використанні примусової праці мусульманських нацменшин у Сіньцзян-Уйгурському автономному регіоні. Правозахисні організації вважають, що в так званих "виховних таборах"перебувають сотні тисяч уйгурів, казахів та представників інших нацменшин, яких експлуатують, утримують у жахливих умовах і намагаються позбавити рідної мови й культури. Пекін натомість закидає уйгурам сепаратизм і тероризм.

Уйгури - тюркомовна національна меншина, яка мешкає на заході Китаю в регіоні під назвою Сіньцзян. У світі нараховується близько 10 мільйонів уйгурів. За віросповіданням вони є мусульманами-сунітами. Уйгурська культура близька до культури народів Центральної Азії, зокрема узбецької й казахської.