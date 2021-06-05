Німецький бізнес закликають стежити за дотриманням прав людини при співпраці з Китаєм

Президент Федерального об'єднання німецької промисловості (BDI) Зіґфрід Руссвурм (Siegfried Russwurm) закликав німецькі компанії наполягати на дотриманні прав людини під час ведення бізнесу в Китаї. "Китай - конкурент, що зростає, який неодноразово порушує глобальні правила. Як країна-експортер ми повинні провести межу, на якій здатність до компромісів закінчується: права людини не є внутрішньою справою", - сказав Руссвурм в інтерв'ю Bild am Sonntag, опублікованому у неділю, 6 червня.

"Те, що Китай робить з уйгурами, є абсолютно неприпустимим. Кожна компанія, що має заводи в Синьцзяні, повинна запитати себе: чи справді я можу виключити можливість примусової праці у своєму ланцюжку створення вартості?"

За даними правозахисних організацій, щонайменше мільйон уйгурів та представників інших мусульманських меншин утримуються в таборах у китайській провінції Синьцзян. Там вони, як повідомляється, змушені відмовитись від своєї релігії, культури та мови, а в деяких випадках з ними жорстоко поводяться. Вашингтон звинувачує Пекін у геноциді уйгурів та інших меншин у Синьцзяні. Уряд у Пекіні спочатку заперечував існування таких таборів, а пізніше заявив, що це навчальні центри з боротьби з релігійним екстремізмом.