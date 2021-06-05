 Німецький бізнес закликають стежити за дотриманням прав людини при співпраці з Китаєм | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.06.2021

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Новини

Німецький бізнес закликають стежити за дотриманням прав людини при співпраці з Китаєм

Німецькі компанії, які ведуть бізнес в Китаї, мають уникати використання примусової праці та наполягати на дотриманні прав людини, наголосили у Федеральному об'єднанні німецької промисловості.

Німецькі підприємства закликають вимагати від китайських партнерів припинити порушення прав людини

Німецькі підприємства закликають вимагати від китайських партнерів припинити порушення прав людини

Президент Федерального об'єднання німецької промисловості (BDI) Зіґфрід Руссвурм (Siegfried Russwurm) закликав німецькі компанії наполягати на дотриманні прав людини під час ведення бізнесу в Китаї. "Китай - конкурент, що зростає, який неодноразово порушує глобальні правила. Як країна-експортер ми повинні провести межу, на якій здатність до компромісів закінчується: права людини не є внутрішньою справою", - сказав Руссвурм в інтерв'ю Bild am Sonntag, опублікованому у неділю, 6 червня.

"Те, що Китай робить з уйгурами, є абсолютно неприпустимим. Кожна компанія, що має заводи в Синьцзяні, повинна запитати себе: чи справді я можу виключити можливість примусової праці у своєму ланцюжку створення вартості?"

За даними правозахисних організацій, щонайменше мільйон уйгурів та представників інших мусульманських меншин утримуються в таборах у китайській провінції Синьцзян. Там вони, як повідомляється, змушені відмовитись від своєї релігії, культури та мови, а в деяких випадках з ними жорстоко поводяться. Вашингтон звинувачує Пекін у геноциді уйгурів та інших меншин у Синьцзяні. Уряд у Пекіні спочатку заперечував існування таких таборів, а пізніше заявив, що це навчальні центри з боротьби з релігійним екстремізмом.

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