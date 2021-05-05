Коронавірус: уряд Тайваню закидає Китаю блокування імпорту вакцин

Пекін заблокував угоду на поставку на Тайвань вакцини від коронавірусу від німецької компанії BioNTech. Про це повідомляє у понеділок, 7 червня, агенція dpa.

За її даними, уряд Китаю відкидає відповідні звинувачення. Пекін заявляє, що пропонує Тайваню вакцини, вироблені в Китаї. Однак адміністрація в Тайбеї не приймає їх з огляду на власні застереження щодо їхньої безпеки.

Між тим США заявили, що безкоштовно передадуть Тайваню 750 тисяч доз вакцини. Про це повідомила сенаторка Теммі Дакворт, яка прибула на Тайвань разом з кількома колегами. "Ми бачимо нагальну необхідність у цих поставках і цінуємо наше партнерство", - заявила вона, однак не зазначила, які саме вакцини передадуть Тайваню.

Після успішного тривалого подолання пандемії COVID-19 з середини травня на Тайвані спостерігається зростання кількості заражень коронавірусом. Добовий приріст інфікувань 6 червня становив 343 випадки. На острові, де мешкають понад 23 мільйони людей, нині вакцинованими є лише три відсотки. Минулого тижня Японія повідомила про безкоштовну передачу Тайваню 1,24 мільйона доз вакцини AstraZeneca.

Нагадаємо, з 1949 року на острові Тайвань, куди після своєї поразки від комуністів в громадянській війні в Китаї відступила партія "Гоміньдан", діє окрема адміністрація. Уряд КНР, однак, вважає острів частиною своєї території.

Правляча в Тайвані Демократична прогресивна партія підтримує громадський рух за незалежність від Китаю. Президентка Тайваню Цай Інвень є противницею зближення з Китаєм, однак офіційно дотримується курсу на утримання наявного статус-кво у відносинах з Пекіном.

Офіційно США не визнають незалежність Тайваню. Утім неофіційно упродовж останніх десятиліть Сполучені Штати підтримують дружні відносини з Тайванем.