 Коронавірус: уряд Тайваню закидає Китаю блокування імпорту вакцин | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.06.2021

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Новини

Коронавірус: уряд Тайваню закидає Китаю блокування імпорту вакцин

Китай відкидає звинувачення у блокуванні поставок вакцини з-за кордону і запевняє, що пропонує Тайваню вакцини, вироблені в Китаї.

Американські сенатори під час свого візиту до Тайваню

Американські сенатори під час свого візиту до Тайваню

Пекін заблокував угоду на поставку на Тайвань вакцини від коронавірусу від німецької компанії BioNTech. Про це повідомляє у понеділок, 7 червня, агенція dpa.

За її даними, уряд Китаю відкидає відповідні звинувачення. Пекін заявляє, що пропонує Тайваню вакцини, вироблені в Китаї. Однак адміністрація в Тайбеї не приймає їх з огляду на власні застереження щодо їхньої безпеки.

Між тим США заявили, що безкоштовно передадуть Тайваню 750 тисяч доз вакцини. Про це повідомила сенаторка Теммі Дакворт, яка прибула на Тайвань разом з кількома колегами. "Ми бачимо нагальну необхідність у цих поставках і цінуємо наше партнерство", - заявила вона, однак не зазначила, які саме вакцини передадуть Тайваню.

Після успішного тривалого подолання пандемії COVID-19 з середини травня на Тайвані спостерігається зростання кількості заражень коронавірусом. Добовий приріст інфікувань 6 червня становив 343 випадки. На острові, де мешкають понад 23 мільйони людей, нині вакцинованими є лише три відсотки. Минулого тижня Японія повідомила про безкоштовну передачу Тайваню 1,24 мільйона доз вакцини AstraZeneca.

Нагадаємо, з 1949 року на острові Тайвань, куди після своєї поразки від комуністів в громадянській війні в Китаї відступила партія "Гоміньдан", діє окрема адміністрація. Уряд КНР, однак, вважає острів частиною своєї території.

Правляча в Тайвані Демократична прогресивна партія підтримує громадський рух за незалежність від Китаю. Президентка Тайваню Цай Інвень є противницею зближення з Китаєм, однак офіційно дотримується курсу на утримання наявного статус-кво у відносинах з Пекіном. 

Офіційно США не визнають незалежність Тайваню. Утім неофіційно упродовж останніх десятиліть Сполучені Штати підтримують дружні відносини з Тайванем.

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