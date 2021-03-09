 Зеленський ввів тимчасовий ″безвіз″ для туристів з Китаю | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.03.2021

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Зеленський ввів тимчасовий "безвіз" для туристів з Китаю

Президент України запровадив тимчасовий безвізовий режим з Китаєм. Він триватиме з 1 квітня до 30 вересня 2021 року.

Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський

Український президент Володимир Зеленський підписав указ "Про тимчасове запровадження безвізового режиму для громадян Китайської Народної Республіки, які в'їжджають в Україну з туристичною метою". Про це пресслужба глави держави повідомила на офіційному сайті Зеленського у вівторок, 23 березня.

Згідно з документом, з 1 квітня до 30 вересня 2021 року запроваджується безвізовий в'їзд в Україну та транзитний проїзд через українську територію для громадян КНР, які їдуть з туристичною метою. При цьому термін їхнього перебування в Україні не має перевищувати 30 днів протягом 180 днів. Тепер український уряд має вжити заходів, що випливають із цього указу.

Подібний тимчасовий безвізовий режим з Китаєм Володимир Зеленський вже запроваджував з 1 серпня 2020 року до 31 січня 2021 року

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Проблеми у відносинах з Китаєм

До цього кроку Зеленський вдався задля "розвитку дружніх відносин між Україною та КНР, активізації двостороннього співробітництва у сфері туризму", зазначають у пресслужбі.

Як повідомлялося, відносини між двома країнами останім часом були обтяжені низкою суперечок.

Так, в середині березня заступник міністра закордонних справ Євген Єнін за результатами зустрічі з послом КНР Фань Сяньжунем повідомив, що порушив у розмові з ним питання нещодавнього візиту китайської бізнес-делегації до тимчасово окупованих територій АРК. "Укотре довів до китайської сторони сигнали про те, що подібні кроки не лише розглядаються урядом України, як недружні, але й грубо порушують чинне законодавство нашої держави", - написав тоді Єнін на своїй сторінці в Facebook.

Конфлікт довкола "Мотор Січі"

Ще одним конфліктом є суперечка щодо компанії "Мотор Січ". Так, у січні 2021 року Україна запровадила санкції на три роки проти компанії Skyrizon Aircraft Holdings Limited, що володіє 10 відсотками акцій "Мотор Січі", й китайської компанії Beijing Skyrizon, яка бажає придбати акції підприємства.

11 березня секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов повідомив, що РНБО ухвалила рішення, згідно з яким "Мотор Січ"буде повернуто у державну власність найближчим часом. Він заявив, що акції держпідприємства "дивним чином" опинилися у власності приватних осіб і це необхідно виправити, оскільки "Мотор Січ" є стратегічним для держави підприємством.

А вже 20 березня стало відомо, що Шевченківський районний суд Києва заарештував майно і 100 відсотків акцій компанії. У СБУ заявили, що розслідують можливе порушення законодавства під час "первинної приватизації і подальшої незаконної концентрації акцій".

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