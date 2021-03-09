Зеленський ввів тимчасовий "безвіз" для туристів з Китаю

Український президент Володимир Зеленський підписав указ "Про тимчасове запровадження безвізового режиму для громадян Китайської Народної Республіки, які в'їжджають в Україну з туристичною метою". Про це пресслужба глави держави повідомила на офіційному сайті Зеленського у вівторок, 23 березня.

Згідно з документом, з 1 квітня до 30 вересня 2021 року запроваджується безвізовий в'їзд в Україну та транзитний проїзд через українську територію для громадян КНР, які їдуть з туристичною метою. При цьому термін їхнього перебування в Україні не має перевищувати 30 днів протягом 180 днів. Тепер український уряд має вжити заходів, що випливають із цього указу.

Подібний тимчасовий безвізовий режим з Китаєм Володимир Зеленський вже запроваджував з 1 серпня 2020 року до 31 січня 2021 року

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Проблеми у відносинах з Китаєм

До цього кроку Зеленський вдався задля "розвитку дружніх відносин між Україною та КНР, активізації двостороннього співробітництва у сфері туризму", зазначають у пресслужбі.

Як повідомлялося, відносини між двома країнами останім часом були обтяжені низкою суперечок.

Так, в середині березня заступник міністра закордонних справ Євген Єнін за результатами зустрічі з послом КНР Фань Сяньжунем повідомив, що порушив у розмові з ним питання нещодавнього візиту китайської бізнес-делегації до тимчасово окупованих територій АРК. "Укотре довів до китайської сторони сигнали про те, що подібні кроки не лише розглядаються урядом України, як недружні, але й грубо порушують чинне законодавство нашої держави", - написав тоді Єнін на своїй сторінці в Facebook.

Конфлікт довкола "Мотор Січі"

Ще одним конфліктом є суперечка щодо компанії "Мотор Січ". Так, у січні 2021 року Україна запровадила санкції на три роки проти компанії Skyrizon Aircraft Holdings Limited, що володіє 10 відсотками акцій "Мотор Січі", й китайської компанії Beijing Skyrizon, яка бажає придбати акції підприємства.

11 березня секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов повідомив, що РНБО ухвалила рішення, згідно з яким "Мотор Січ"буде повернуто у державну власність найближчим часом. Він заявив, що акції держпідприємства "дивним чином" опинилися у власності приватних осіб і це необхідно виправити, оскільки "Мотор Січ" є стратегічним для держави підприємством.

А вже 20 березня стало відомо, що Шевченківський районний суд Києва заарештував майно і 100 відсотків акцій компанії. У СБУ заявили, що розслідують можливе порушення законодавства під час "первинної приватизації і подальшої незаконної концентрації акцій".