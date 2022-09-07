Залужний розповів про перспективи відвоювання Криму

Переломити ситуацію у війні можна лише якщо Україна отримає співмірні з РФ можливості для ураження цілей. Саме це потрібно враховувати при плануванні подальшої допомоги з боку партнерів, наголошує головнокомандувач ЗСУ.

Війна Росії проти України, вірогідно, продовжиться у 2023 році, і саме з цього треба виходити, плануючи як подальші дії Збройних сил України, так і підтримку, яку міжнародні партнери надаватимуть країні. Про це йдеться в статті головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного і першого заступника голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки, генерал-лейтенанта Михайла Забродського, опублікованій у середу, 7 вересня на сайті агенції "Укрінформ".

Забродський і Залужний наголошують, що формування подальших планів також має враховувати прогнози щодо дій Росії. "Накреслення ліній зіткнення вже сьогодні дає можливість прогнозувати межі амбіцій РФ щодо подальшого просування вглиб території України", - зазначають генерали.

Плани Росії

Першою ціллю російських військ Залужний і Забродський вважають вихід на адміністративний кордон Донецької області. "Ще більш привабливою для противника може виглядати перспектива просування на Запорізькому напрямку. Вона забезпечує подальші дії на північ та створення прямої загрози оволодіння Запоріжжям та Дніпром", - зазначають вони.

Також не виключені нові спроби захопити Київ та повторний наступ з території Білорусі. Але найбільше можливостей відкриває подальше просування на Південнобузькому напрямку. "Успіх на Півдні, за умови його швидкого та вірного використання, може мати подвійний ефект. З одного боку, цілком реальні перспективи оволодіння Миколаєвом та Одесою. З іншого - створення загрозливого напрямку в бік Кривого Рогу, а в подальшому - і загрози центральним та західним регіонам України", - наголошують автори статті.

Чому правильно наносити удари по Криму

На думку Залужного і Забродського, як керівництво РФ, так і російське суспільство підтримують війну проти України і щиро вірять в її правильність, бо безпосередньо не відчувають на собі її наслідків. "Спрощено кажучи, справа саме в безкарності, яку забезпечує фізична віддаленість. В цьому і полягає дійсний центр тяжіння противника. І ми не маємо права залишати його без належної уваги", - зазначається в статті.

Переконливим прикладом правильності такої оцінки генерали вважають успішні зусилля ЗСУ України "з фізичного перенесення бойових дій на тимчасово окуповану територію АР Крим". Зокрема, вони вперше підтвердили, що українська армія завдалауспішних ракетних ударів по кримських авіабазах противника, перш за все - по аеродрому Саки. "Завдання ЗС України на 2023 рік - зробити для росіян та в інших окупованих територіях ці відчуття гострішими, природнішими і цілком відчутними, попри значну відстань до цілей", - підкреслюють військові.

Водночас вони наголошують, що, попри вкрай позитивне політичне та інформаційне значення відновлення контрою над Кримом для України, його потенційна втрата не стане для РФ нищівним ударом. "Ніщо не може суттєво завадити болісному, але цілком реальному перебазуванню Чорноморського флоту до військово-морської бази Новоросійськ на східному узбережжі Чорного моря, і військова присутність агресора в регіоні буде збережена разом із загрозою ракетних ударів", - зазначають генерали.

Що потрібно для контрудару ЗСУ

Якщо ставити в пріоритети для України на 2023 рік контроль над Кримом, за словами Залужного і Забродського, необхідно мати відповідний "комплект військ". "І мова може вестись точно не про військові частини та з’єднання ЗС України, які вже зараз діють на 2500 км фронту від Херсона до Ковеля", - наголошують вони.

Необхідно створити одне або декілька оперативних угруповань в складі від десяти до двадцяти загальновійськових бригад. І це може бути зроблене винятково шляхом заміни основних зразків озброєння вже існуючих бригад на сучасні, які надаються партнерами України. "Окремо слід виділяти необхідність отримання від партнерів додаткової кількості ракет і боєприпасів, артилерійських систем, ракетних комплексів, засобів РЕБ тощо. Все це потребуватиме консолідації зусиль всіх країн-партнерів України, тривалого часу і значних грошових видатків", - вважають генерали.

Але, на їхню думку, це цілком реально за наявності політичної волі, завчасного і продуманого планування, із використанням виробничої бази і запасів провідних країн світу, створення і оснащення належним чином такого роду угруповання у складі ЗСУ.

Ліквідувати диспропорцію в спроможностях

Найкращим прикладом різниці у можливостях РФ і України, за словами Залужного і Забродського, сьогодні є гранична досяжність засобів ураження: росіяни можуть завдавати ударів на відстань до 2000 кілометрів, фактично по всій території України, а українські війська - лише на 100 кілометрів. "Доки таке положення буде зберігатися, ця війна може тривати роками", - вважають генерали.

Саме тому, на їхню думку, необхідне постачання партнерами України для ЗСУ систем озброєння або певних найменувань боєприпасів із відповідною дальністю дії, і це не має обмежуватися більш далекобійними ракетами дляреактивних систем залпового вогню HIMARS. "Має бути застосовано комплексний підхід до переоснащення артилерії, ракетних військ, тактичної авіації і військово-морських сил ЗС України та інших складових їх могутності. Обговорення повинно вестись стосовно створення або нарощування спроможностей, а не виключно про кількість озброєння і обладнання для бригад, що плануються до переоснащення", - зазначають військові.

Вони наголошують: говорити про перелам в ході війни можливо тільки за умови вирівнювання балансу з досяжності засобів ураження і, таким чином, "розхитування зазначеного центра тяжіння противника".

Ядерна загроза

Залужний і Забродський наголошують: дії Росії в Україні, зокрема на Запорізькій атомній електростанціїдовели, що РФ нехтує питаннями світової ядерної безпеки. Тому не можна виключати і застосування нею ядерної зброї, що вже нестиме загрозу не лише для України, але й для всієї Європи. "Так само не можна і повністю виключати імовірність прямого втягування провідних країн світу в “обмежений” ядерний конфлікт, за яким вже напряму проглядається перспектива Третьої світової війни", - зазначають вони.

На думку генералів, будь-які спроби практичних кроків щодо застосування тактичної ядерної зброї "мають бути припинені з використанням всього арсеналу засобів, які є в розпорядженні країн світу". "Адже, починаючи з цього моменту, РФ вже стане не лише загрозою для мирного співіснування України, інших її сусідів і низки європейських країн, а й державою-терористом воістину світового масштабу", - резюмують вони.