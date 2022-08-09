РФ виводить з-під інспекцій США свою ядерну зброю

Росія припиняє інспекції свого ядерного арсеналу США. Як заявили в понеділок, 8 серпня, в МЗС РФ, Росія "тимчасово виводить з-під інспекційної діяльності за Договором про СНО свої об'єкти, що підлягають інспекціям за цим Договором".

Своє рішення російське МЗС пояснило запровадженими щодо Росії санкціями та пандемією коронавірусу. Так, у міністерстві послалися на те, що повітряний простір багатьох країн "закритий для російських літаків, які доставляють російські інспекційні групи". Це, на думку російської сторони, "створює для США односторонні переваги та фактично позбавляє Російську Федерацію права на здійснення інспекцій на американській території".

Крім того, МЗС РФ послалося на "непросту епідеміологічну обстановку" через пандемію коронавірусу, заявивши, що сторонам у цих обставинах слід відмовитися від спроб відновити інспекційну діяльність за Договором про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (ДСНО).

ДСНО та інспекції ядерної зброї в Росії та США

Договір про скорочення стратегічних наступальних озброєнь - єдиний елемент колись всеосяжної системи договорів з контролю над озброєннями між США і Росією. Ця угода, зокрема, обмежує кількість одиниць стратегічної ядерної зброї, таких як ракети великої дальності. Відповідно до ДСНО кожна з країн може мати не більше 800 носіїв ядерної зброї та не більше 1550 боєголовок. У лютому 2021 року президент США Джо Байден та його російський колега Володимир Путін продовжили угоду (СНО-3) до 2026 року.

Договір передбачає взаємні інспекції ядерної зброї з боку Вашингтона та Москви. Проте через пандемію коронавірусу інспекції було припинено з березня 2020 року.

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