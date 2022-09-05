Росія має припинити ядерний шантаж - Боррель

194-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події понеділка, 5 вересня.

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 4 вересня.

На цій сторінці (оновлюється) DW розповідає про події понеділка, 5 вересня (час київський).

++20:11++

Російські військові відключили Каховську ГЕС, повідомляє генеральний штаб Збройних Сил України у вечірньому зведенні. Це спричинило знеструмлення частини Херсонської та Запорізької областей, йдеться у повідомленні. "Ворог продовжує вчиняти протиправні дії в Херсонській області. Так, російські окупанти відключили Каховську ГЕС, що спричинило знеструмлення частини Херсонської та Запорізької областей", - йдеться в публікації.

Як зазначає у зведенні генштаб ЗСУ, російські війська продовжують зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей.

"Зберігається загроза масованих авіаційних та ракетних ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури на всій території України. В акваторії Чорного моря в готовності до застосування і далі перебувають носії крилатих ракет морського базування “Калібр” противника", - йдеться у повідомленні.

За даними генштабу, протягом доби російські війська здійснили понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню та понад 25 авіаційних ударів з метою ураження військових та цивільних об’єктів на території України.

Водночас, українські військові продовжують ведення оборонної операції, утримують визначені рубежі та не допускають просування сил РФ вглиб території України, а угруповання повітряних сил ЗСУ відбиває ракетні та авіаційні удари та ефективно здійснює прикриття критичних об’єктів на території України, повідомляє генштаб ЗСУ.

++19:19++

Росія має припинити ядерний шантаж, заявив високий представник ЄС з зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель на пресконференції після засідання восьмої Ради Асоціації Україна-ЄС.

"Ми обговорили ситуацію на Запорізькій АЕС, яка викликає дедалі більше занепокоєння. Цей ядерний шантаж має бути припинено. Це – гра з вогнем, це ще один приклад поведінки Росії, яка не поважає міжнародне право та порушує основні принципи ядерної безпеки", - сказав Боррель.

Читайте також: ЄС надасть Україні 500 мільйонів євро бюджетної підтримки

++18:20++

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони схвалив законопроєкт про добровільне взяття жінок на військовий облік. Про це у Facebook повідомила народна депутатка від "Слуги народу" Роксолана Підласа. "Комітет нацбезпеки і оборони схвалив (в першому читанні) законопроєкт, який робить військовий облік жінок добровільним. Сподіваюся на швидке голосування в залі", - написала Підласа.

Раніше заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що міністерство оборони розробило і передало до Верховної Ради відповідні пропозиції змін до Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”.

"Досвід розгортання всіх військових частин Збройних Сил України та інших військових формувань до повних штатів воєнного часу свідчить, що на сьогодні в державі немає гострої потреби суттєво збільшувати кількість жінок на військовому обліку", - написала вона в Telegram.

Водночас, за словами Маляр, ЗСУ досі потребує фахівців з медицини, радіотехніки та харчових технологій. "Тому, у разі прийняття змін до згаданого закону, Генштаб розробить зміни до переліку військово-облікових спеціальностей для жінок і скоротить перелік до оптимальної потреби, - зазначила Маляр. - Ще раз нагадую - йдеться про добровільну постановку на військовий облік".

++17:19++

Єдиний спосіб забезпечити безпеку ядерних установок на ЗАЕС, яку наразі контролює РФ, – вивести звідти російські війська. Про під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським заявив президент Франції Еммануель Макрон, повідомляє пресслужба Єлисейського палацу.

"Президент республіки нагадав про нагальну необхідність збереження безпеки ядерних установок, що може відбутися лише шляхом виведення російських військ", - йдеться у повідомленні.

++16:17++

5 вересня внаслідок пожежі була відключена остання лінія електропередач, яка з’єднувала Запорізьку АЕС з енергосистемою України, та відключений від мережі шостий енергоблок станції. Про це заявили у НАЕК "Енергоатом".

"Сьогодні, 5 вересня 2022 року, внаслідок пожежі, яка сталася через обстріли, була відімкнена ЛЕП 330 кВ ЗаТЕС – Феросплавна, тобто остання лінія, яка з'єднувала вузол ЗАЕС/ЗаТЕС із енергосистемою України! Як наслідок – був розвантажений та відключений від мережі енергоблок №6, який зараз живить власні потреби ЗАЕС", - повідомляє "Енергоатом" у Telegram.

В компанії заявили, що протягом останнії трьох діб російські війська продовжують інтенсивні обстріли навколо ЗАЕС, внаслідок чого були пошкоджені та відключені ще три лінії електропередач: 750 кВ ЗАЕС – Дніпровська, 330 кВ ЗаТЕС – Каховська та ЛЕП 330 кВ ЗаТЕС – Мелітополь. Інші лінії вузла ЗАЕС/ЗаТЕС зазнали пошкоджень ще раніше, йдеться у повідомленні.

++16:04++

Борис Джонсон привітав міністерку закордонних справ Ліз Трасс з обранням на посаду лідера Консервативної партії Великобританії, і, відповідно, на посаду прем'єр-міністерки країни.

Він зазначив, що Трасс має правильний план для вирішення внутрішньополітичних проблем у країні, здатна об'єднати партію та країну. "Зараз настав час усім членам Консервативної партії підтримати її на 100 відсотків", - написав він у Twitter.

Суперник Трасс у боротьбі за прем'єрське крісло ексміністр фінансів Великобританії Ріші Сунак теж закликав однопартійців підтримати нову очільницю партії. "Це правильно, що тепер ми об’єднуємося довкола нової прем’єр-міністерки Ліз Трасс, яка керуватиме країною у важкі часи", - написав він.

++15:16++

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) привітав міністерку закордонних справ Великобританії Ліз Трасс з перемогою на виборах лідера Консервативної партії.

"Я з нетерпінням чекаю нашої співпраці у ці складні часи. Великобританія і Німеччина продовжуватимуть тісно співпрацювати – як партнери і друзі", - написав він у Twitter.

Ліз Трасс, як новообраний лідер Консервативної партії, що нині має більшість у нижній палаті британського парламенту, замінить на посаді прем’єр-міністра країни Бориса Джонсона, який на початку липня оголосив про свою відставку.

++15.08++

Папа Римський каже, що не зможе найближчим часом відвідати Київ

Папа Римський Франциск не зможе найближчим часом відвідати Київ і Москву та взяти участь у міжконфесійній зустрічі релігійних лідерів у Казахстані 13-15 вересня за розпорядженням свого лікаря через проблему з коліном. Про це він заявив в інтерв'ю CNN Portugal.

Раніше понтифік збирався приїхати до Києва ще в серпні, але до того хотів заїхати в Москву. У Казахстані 13-15 вересня він мав зустрітися з главою Російської православної церкви патріархом Кирилом, але той ще два тижні тому скасував свій візит.

Читайте також: Офіційний Київ розчарований заявою Папи Римського про Дугіну

++14.45++

Офіційно: Новою прем'єркою Великобританії стане Ліз Трасс

Міністерка закордонних справ Великобританії Ліз Трасс перемогла на виборах лідера Консервативної партії Великобританії.

Фото: Jacob King/REUTERS

За посаду змагалися восьмеро кандидатів. У фінальному раунді Трасс перемогла колишнього міністра фінансів Ріші Сунака.

Лідер партії, яка має більшість у нижній палаті британського парламенту, за національним законодавством, де-факто є прем'єр-міністром. Зараз більшість - у консерваторів. Таким чином Трасс замінить на посаді Бориса Джонсона, який на початку липня оголосив про свою відставку. Саме її кандидатуру на свою заміну підтримував Джонсон.

Читайте докладніше: Офіційно: Ліз Трасс стане новою прем'єр-міністеркою Великобританії

++14.26++

ЄС дасть Україні 500 мільйонів євро бюджетної підтримки

Європейський Союз надасть Україні 500 мільйонів євро бюджетної підтримки. Як повідомляє прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, відповідну угоду підписали під час його візиту до Брюсселю на засідання Ради асоціації Україна-ЄС. "Кошти мають цільове призначення і підуть на забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб, а також на підтримку малих фермерів, аби вони змогли продовжувати та розвивати свою справу", - написав Шмигаль у Telegram.

Також підписана угода, за якою Європейська Комісія збільшить бюджет на гранти для України на 122 мільйона євро. Крім того, підписали ще три угоди, які, за словами прем'єра, наближають Україну до вступу в Євросоюз: про участь в програмах "Цифрова Європа", співробітництва в митній сфері та щодо співпраці у податковій сфері Fiscalis.

Перша угода - частина цифрового безвізу з ЄС. Програма має бюджет у 7,5 мільярда євро. Митний безвіз має запрацювати з жовтня. Після підписання сьогоднішньої угоди Україна приєднається до програми співробітництва в митній сфері з бюджетом майже мільярд євро, яка дозволить підвищити кваліфікацію митників та брати участь в розробці та використанні європейських електронних систем. За третьою угодою, Державна податкова служба України зможе обмінюватися інформацією з колегами з ЄС і використовувати сучасні європейські ІТ-системи в галузі оподаткування.

++14.04++

Міністерство культури та інформаційної політики України зафіксувало 500 епізодів воєнних злочинів Росії проти української культурної спадщини.

500-им об'єктом, внесеним до бази, стала пам'ятка архітектури місцевого значення - будівля колишнього Реального училища, зведена у 1882 році в місті Ізюм Харківської області. До останнього часу там розміщувався Ізюмський ліцей. В березні внаслідок численних обстрілів пам'ятка була частково зруйнована.

++13.48++

Вибух біля посольства РФ у Кабулі: загинули двоє російських працівників

Внаслідок вибуху біля російського посольства в Кабулі загинули двоє працівників дипломатичної установи. Про це повідомили в міністерстві закордонних справ РФ.

Боєць Талібану на місці теракту Фото: Ali Khara/REUTERS

За даними поліції столиці Афганістану, загинув також щонайменше один цивільний,10 поранені.

Терориста-смертника з вибухівкою застрелили охоронці, коли той наближався до воріт посольства, де зібрався натовп, щоби подати заяву на російську візу. Незрозуміло, чи він сам встигнув активувати вибухівку, чи вона здетонувала при пострілах.

Читайте детальніше: Біля посольства РФ у Кабулі прогримів вибух: двоє працівників загинули

++13.30++

За чотири місяці фандрейзингова платформа United24, ініційована українським президентом Володимиром Зеленським, зібрала майже 200 мільйонів доларів для допомоги Україні. Як повідомив Зеленський, внески внесли люди зі 110 країн світу. "На ці кошти було придбано машини швидкої допомоги, обладнання для розмінування, дрони-розвідники та багато іншого", - написав він у Telegram.

++13.03++

Станом на 1 вересня у громадян РФ є 963 189 діючих європейських візи, повідомила представниця Європейської комісії Анітта Гіппер. Йдеться про візи, які дозволяють багаторазово в'їжджати до Європейського Союзу. Про це вона заявила у відповідь на коментар міністра закордонних справ Латвії Едгарса Рінкевичса, який говорив про 12 мільйонів віз, виданих росіянам.

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++12.48++

Енергетична криза загрожує роботі Великого адронного колайдера

Європейська енергетична криза може призвести до зупинки Великого адронного колайдера - найпотужнішого у світі прискорювача елементарних часток, запущеного після трирічної перерви на початку липня, повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на главу комісії з управління енергією Європейської організації ядерних досліджень (CERN) Сержа Клоде.

Він заявив, що CERN розробляє плани припинення прискорювачів на випадок дефіциту електрики у Франції. "Нас справді хвилює стабільність мереж, тому ми робимо все можливе, щоби запобігти відключенню електроенергії в нашому регіоні", - зазначив він.

Колайдер побудований на 100-метровій глибині під територіями Франції та Швейцарії та є кільцевим тунелем довжиною 27 кілометрів.

++12.27++

Курс євро до долара впав до найнижчого рівня за 20 років

Курс євро опустився нижче 0,99 долара США, що є найнижчим показником за 20 років.

Фото: Mykola Tys/picture alliance

Це трапилось після оголошення минулого тижня Росією про припинення постачання газу "Північним потоком".

8 вересня очікується засідання Європейського центрального банку. Ринки оцінюють в майже 80 відсотків імовірність збільшення процентної ставки на ньому, повідомляє агентство Reuters.

Читайте детальніше: Курс євро до долара впав до найнижчого рівня за 20 років

++12.04++

У понеділок чотири з шести представників місії Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) завершили роботу на Запорізькій атомній електростанції та покинули майданчик АЕС. Очікується, що два експерти продовжать роботу на ЗАЕС на постійній основі. Про це повідомляє національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом".

++11.37++

Попри наслідки наступальних дій Збройних сил України, російська армія продовжує зосереджувати основні зусилля на Донбасі. Основними напрямками наступу РФ там залишаються Авдіївка під Донецьком і район у 60 кілометрів на північ від Бахмута. Про це повідомляє міністерство оборони Великобританії з посиланням на свою військову розвідку. "Хоча Росія досягла найбільших успіхів на цій ділянці, її війська все ще просуваються лише приблизно на один кілометр у тиждень у напрямку до Бахмуту", - йдеться у повідомленні.

За даними британської розвідки, політичною метою операції РФ на Донбасі залишається захоплення всієї Донецької області, що дозволить Кремлю оголосити про так зване "звільнення" Донбасу. При цьому йдеться, що російські війська неодноразово порушували строки для досягнення цієї мети. "Українська влада стверджує, що російським силам наказали завершити цю "місію" до 15 вересня 2022 року. Малоймовірно, що сили досягнуть цього, що ще більше ускладнить плани Росії з проведення референдумів щодо приєднання окупованих територій до Російської Федерації", - сказано у щоденному звіті розвідки.

Читайте також: Генштаб ЗСУ: Путін наказав захопити Донеччину до 15 вересня

++11.11++

Біля російського посольства в Кабулі прогримів вибух

Біля російського посольства в Кабулі пролунав потужний вибух, повідомляє dpa. За даними афганської поліції, вибухівку біля входу в посольство підірвав терорист-смертник.

++10.51++

У Кельні пройшов мітинг проти постачання зброї Україні

У німецькому Кельні декілька сотень проросійських демонстрантів вийшли в неділю, 4 вересня, на мітинг проти постачання Німеччиною зброї Україні.

Фото: Panama Pictures/picture alliance

Вони виправдовували війну в Україні "необхідністю самооборони" РФ. За даними Reuters, організатори збирали пожертвування для окупаційних сил на Донбасі. Протестувальники також вимагали скасування санкцій щодо РФ і введення в експлуатацію газопроводу "Північний потік-2".

У відповідь на цей марш у центрі Кельна кілька сотень учасників провели контрдемонстрації проти пом'якшення політики щодо Росії.

Читайте докладніше: У Кельні пройшов проросійський мітинг проти постачання зброї Україні

++10.29++

Внаслідок ракетного удару по Харкову 4 вересня в Новобаварському районі постраждали троє людей. "Ракета влучила в землю, однак вибухова хвиля пошкодила приватні домоволодіння та 10-поверховий багатоквартирний будинок", - нагадує голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За його даними, протягом минулої доби російська армія інтенсивно обстрілювала Ізюмський, Чугуївський, Харківський та Богодухівський райони Харкова. Пошкоджені житлові будинки, господарчі споруди, виробничі об'єкти. У Богодухівському районі під завалами будинку загинула жінка, в Ізюмському районі постраждали четверо людей, у Харківському - поранений чоловік.

++10.04++

Вночі армія РФ атакувала Миколаїв. За попередніми даними, - ракетами типу С-300. Як повідомляє голова обласної військової адміністрації Віталій Кім, влучили у промислове підприємство на околицях міста. Попередньо без жертв і постраждалих.

++09.46++

Контрнаступ ЗСУ помітно розвивається на півдні та сході - ISW

Український контрнаступ помітно розвивається на півдні та сході, йдеться у щоденному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Фото: GENYA SAVILOV/AFP/Getty Images

"Українські війська просуваються на кількох напрямках у західній частині Херсонської області та закріпили територію за річкою Сіверський Донець у Донецькій області", - деталізується в ньому.

Аналітики попереджають, що російські солдати здійснюватимуть артилерійські та авіаційні атаки на звільнені населені пункти.

Читайте докладніше: Контрнаступ ЗСУ на півдні та сході України помітно розвивається - ISW

++09.09++

У Донецькій області внаслідок обстрілів з боку російської армії минулої доби загинули троє мирних жителів: двоє в Кураховому, один - у Соледарі. Ще троє людей отримали поранення, повідомляє голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

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++08.37++

Вночі російська армія двічі обстріляла з важкої артилерії Нікопольський район Дніпропетровської області, повідомляє голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко. У Нікополі пошкоджені до десяти приватних будинків і багатоповерхівка, а також дев'ять міських будівель, серед яких гімназія, дитячо-юнацька спортивна школа, магазин і кафе. Люди не постраждали.

++08.03++

В операційній зоні південнобузького напряму обстановка напружена та динамічна в розвитку, але підконтрольна Збройним силам України, стверджують в оперативному командуванні "Південь". Там тривають позиційні бої з метою покращення положення по лінії фронту.

Згідно з повідомленням, за минулу добу українські військові знищили російський склад боєприпасів в районі Томиної Балки, понтонну переправу поблизу села Львове, вразили пункт управління 35-ї армії в Каховському районі та два контрольно-спостережні пункти батальйонних тактичних груп 247-го десантно-штурмового полку та 126-ої окремої бригади берегової оборони в Миколаївському та Бериславському районах.

++07.40++

Збройні сили України (ЗСУ) відбили наступ російської армії в районах населених пунктів Бахмутське, Весела Долина, Зайцеве, Кодема та Соледар на Бахмутському напрямку, а також в районах населених пунктів Первомайське, Водяне та Невельське на Авдіївському напрямку. "Сили оборони продовжують ведення оборонної операції, утримують визначені рубежі та не допускають просування противника по території України", - йдеться у ранковому зведенні генерального штабу ЗСУ.

Армія РФ, за даними генштабу, продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей, а також створені сприятливих умов для відновлення наступу.

Зокрема, росіяни ведуть оборонні дії на Південнобузькому напрямку. "Після інтенсивних обстрілів силами оборони районів скупчення противника в Херсонській області, російські загарбники встановили заборону на пересування місцевих жителів. Зокрема, людям заборонено перетинати річку Дніпро як мостами, так і плавзасобами. У разі порушення заборони окупанти погрожують відкривати вогонь на ураження", - йдеться у повідомленні.

На окупованих територіях російські сили продовжують примусову мобілізацію. "У Донецьку російські загарбники знайшли "нове джерело" поповнення втрат у живій силі. Так, нещодавно, до місцевих лікарень міста почали прибувати представники російської окупаційної армії та силоміць "виписувати" хворих. Під таку виписку потрапляють чоловіки призовного віку з різними захворюваннями або травмами, зокрема і поранені під час бойових дій, які проходять лікування", - кажуть в генштабі ЗСУ.

Загалом протягом доби російські солдати завдали 25 ракетних і понад 22 авіаційних удари по військових і цивільних об'єктах на території України. Зокрема, постраждала цивільна інфраструктура в районах населених пунктів Харків, Дмитрівка, Костянтинівка, Зеленопілля, Зайцеве, Кодема, Соледар, Миколаїв, Вознесенськ, Очаків, Сухий Ставок та Безіменне. На переважній більшості напрямків солдати РФ обстрілюють військову та цивільну інфраструктури з танків, бойових машин, мінометів, ствольної та реактивної артилерії.

++07.25++

Генерал США: Деімперіалізація РФ має бути військовою ціллю

Колишній командувач сухопутними військами США в Європі, генерал-лейтенант у відставці Бен Ходжес вважає, що "військові цілі США мають включати "деімперіалізацію" Росії". "Мені здається, що ми бачимо початок кінця Російської Федерації у її сьогоднішньому вигляді. Ми маємо бути готові до цього. До розпаду СРСР ми готові не були", - написав він у Twitter.