У Криму потужні вибухи на військовому аеродромі

Жителі Криму у вівторок, 9 серпня, повідомили про серію вибухів в районі військового аеродрому у Новофедорівці Сакського району на анексованому Росією півострові. На відео у соцмережах видно клуби диму, користувачі повідомили про понад десять вибухів.

Тelegram-канал "Mash на волне" з посиланням на очевидців повідомив, що горять склади з боєприпасами і злітна смуга в Новофедорівці. Попередньо, пошкоджено сусідні будинки.

У міноборони РФ заявляють про детонацію боєприпасів

Окупаційна влада Криму і Міноборони РФ офіційно визнали вибухи у районі Новофедорівки. За їхніми словами, унаслідок інциденту авіатехніка не постраждала, причиною вибухів назвали детонацію боєприпасів. "Жодного вогневого впливу по обвалованому майданчику зберігання боєприпасів на аеродромі не було", - заявили в міноборони РФ .

Так званий "глава" Криму Сергій Аксьонов повідомив, що в результаті вибухів одна людина загинула. "Ухвалено рішення про вивезення людей з домів, розміщених біля військової частини", - написав він у своєму Тelegram. Загальної евакуації у Сакському районі немає, додав він.

Telegram-канал Mash із посиланням на своє джерело пише, що п'ятьох постраждалих госпіталізували у лікарню.

За даними видання Крим.Реалії, на аеродромі "Саки" базується третій винищувальний авіаційний полк, у складі якого переважно літаки Су-30СМ, Су-33 та бомбардувальники Су-24М. Цей полк бере участь у війні з Україною, завдаючи ракетно-бомбових ударів по материковій "країни.

Україна допускала можливість застосування HIMARS по об'єктах у Криму

Раніше в Міністерстві оборони України припустили можливість застосування реактивних систем залпового вогню HIMARS для ударів по об'єктах у Криму.

Представник ГУР міноборони України Вадим Скібіцький заявляв, що Кримський півострів став "хабом переміщення окупантів", тому Київ може застосувати реактивні системи залпового вогню по їхніх військових об'єктах.

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