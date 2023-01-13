У Литві стався вибух на магістральному газопроводі

Вибух стався на магістральному газогоні, яким газ транспортується до Латвії. За попередніми даними, жертв і постраждалих немає. Причини встановлюють.

2 год. тому 2 год. тому

2 год. тому 2 год. тому

На півночі Литви в п'ятницю, 13 січня, стався вибух на магістральному газопроводі, яким газ транспортується до Латвії.

Газогін розташований за 500-700 метрів від села, в якому мешкають близько 250 людей. Їх евакуювали, пише суспільний мовник LRT. Жертв і постраждалих немає.

За даними поліції, полум'я сягало висоти 50 метрів, утім його вдалося загасити.

Причини аварії нині невідомі. За словами очільника району Гінтаутаса Гегужінскаса, місцеві жителі бачили сьогодні, що в районі газопроводу "проводились якісь роботи".

Оператор газогону - компанія Amber Grid - також поки не може назвати причину вибуху. "Згідно з початковою оцінкою, ми не бачимо жодної умисної причини, але розслідуватимуться всі можливі варіанти", - цитує агенція Reuters виконавчого директора Amber Grid Немунаса Бікнюса.

Вибух стався в день, коди Литва відзначала 30-річчя невдалої спроби радянських військ окупувати країну після проголошення нею незалежності, зауважує агенція AFP.

Нагадаємо, Литва першою в Європейському Союзі повністю відмовилась від газу з РФ, а згодом припинила імпортувати також російську електрику.

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