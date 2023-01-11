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Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг і президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг і президентка Європейської Комісії Урсула фон дер ЛяєнФото: Dursun Aydemir/AA/picture alliance
ПолітикаЄвропа

НАТО та ЄС створили групу з захисту критичної інфраструктури

Анастасія Шепелева
1 год. тому

Після диверсії на "Північному потоці" на тлі війни Росії проти України Північноатлантичний Альянс і Євросоюз створили спільну групу з захисту критичної інфраструктури.

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Північноатлантичний альянс (НАТО) та Європейський Союз (ЄС) оголосили в середу, 11 січня, про створення "спільної цільової групи", спрямованої на посилення захисту критичної інфраструктури на тлі загроз з боку Росії.

"Ми стали свідками саботажу "Північного потоку", який показав, що ми повинні бути готовими протистояти цьому новому типу загрози", - сказала президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) на зустрічі з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

За її словами, експерти з НАТО та ЄС будуть працювати пліч-о-пліч, щоб визначити ключові загрози для критичної інфраструктури та подивитися на стратегічні вразливості. Робота охоплюватиме критичну інфраструктуру в сферах транспорту, енергетики, цифрових технологій та космосу, повідомляє агентство dpa.

У свою чергу Столтенберг зазначив, що таке рішення стане важливим кроком до того, щоби "зробити наші суспільства сильнішими та безпечнішими".

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Співпраця на тлі війни

Про це рішення оголосили на наступний день після підписання НАТО і ЄС декларації про співпрацю. Її мета - виведення партнерства на новий рівень. Найважливіші сфери для розширення та посилення взаємодії - захист критичної інфраструктури, підвищення стійкості до втручань ззовні та маніпуляції інформацією, боротьба з кіберзагрозами і тероризмом, освоєння космосу і нових технологій, а також пом'якшення наслідків кліматичної кризи для світової безпеки. При цьому головною загрозою європейській безпеці в НАТО та Євросоюзі назвали російську агресію.

Подібний договір укладається вперше на тлі війни на європейському континенті. Презентуючи його журналістам, Столтенберг зазначив також необхідність посилення підтримки України. А під час сьогоднішнього оголошення про створення спільної групи з захисту критичної інфраструктури він назвав запеклі бої навколо Соледара та Бахмута на Донеччині ще одним свідченням того, "наскільки життєво важливо посилили підтримку" України, пише агенція AFP.

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