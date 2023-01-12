Соледар: Зеленський пообіцяв безупинно забезпечувати бійців

Війна Росії проти України - новини четверга, 12 січня (час київський).

++21.08++

Підрозділи в Бахмуті та Соледарі забезпечуватимуться всім необхідним оперативно, написав президент України Володимир Зеленський у Telegram за підсумками засідання Ставки верховного головнокомандувача.

"Провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. Обговорили ситуацію на основних напрямках фронту. Окрему увагу приділили боям у Бахмуті й Соледарі. Наголошую: підрозділи, що боронять ці міста, забезпечуватимуться боєприпасами й усім необхідним оперативно та безперебійно. Наостанок ішлося про посилення ЗСУ технікою та зброєю, які надходять від партнерів", - повідомив він.



++20.59++

Німеччина підтримує Молдову бронемашинами Piranha-3H. Про це повідомили в міноборони ФРН. Постачання 19 машин здійснюється безпосередньо з промислових запасів, зазначили у відомстві. Перші три бронетранспортери вже доставлено в країну, йдеться в повідомленні міноборони Молдови.

++20.30++

81 відсоток європейців остерігаються поширення війни з України на інші країни. Таку ж кількість опитаних турбує зміна клімату, свідчить опитування проєкту "Євробарометр" на замовлення Європейського парламенту. Крім того, принаймні 74 відсотки респондентів стурбовані ядерною загрозою. А от найбільше європейців непокоїть зростання вартості життя - це питання актуальне для 93 відсотків респондентів. На другому місці за кількістю занепокоєнь з результатом 82 відсотки опинилася загроза бідності та соціальної ізоляції.

++19.46++

Передання Німеччиною Україні бойових танків Leopard поки що не стоїть на порядку денному, заявила глава міноборони ФРН Крістіне Ламбрехт (Christine Lambrecht). "У лавах федерального уряду немає рішення про передачу бойових танків. Такого рішення не ухвалено", - наголосила очільниця оборонного відомства.

Ламбрехт нагадала про системи озброєнь, які Німеччина передає Україні, і нещодавнє рішення про надання Києву бойових машин піхоти Marder. Міністерка не стала коментувати готовність Польщі та Великобританії направити Києву бойові танки.

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++19.15++

Російські війська продовжують зосереджувати основні зусилля на спробах захоплення Донецької області в межах адміністративного кордону і продовжують наступати на Бахмутському напрямку, інформує генштаб ЗСУ. Найбільш запеклі бої тривають у районах населених пунктів Соледар, Парасковіївка, Бахмут та Кліщіївка.

"На Авдіївському напрямку ворог веде безуспішні наступальні дії, а на Куп'янському та Лиманському - не полишає спроб покращити тактичне положення. На Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському напрямках - обороняється", - йдеться у повідомленні.

Упродовж доби РФ завдала п'ять ракетних ударів по мирних містах Костянтинівка, Краматорськ та Запоріжжя, а також 12 авіаційних ударів та чотири обстріли з реактивних систем залпового вогню. Мінометних обстрілів зазнали передмістя та саме місто Херсон.

++18.40++

Верховна Рада ухвалила закон щодо порядку проходження військової служби за контрактом іноземцями та особами без громадянства у ЗСУ та інших військових формуваннях України. Відповідний законопроєкт №8098 депутати ухвалили на пленарному засіданні у четвер, 12 січня. Документ передбачає внесення змін до законів України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства", "Про імміграцію", "Про військовий обов'язок і військову службу", "Про Національну гвардію України".

Зміни стосуватимуться, зокрема, іноземців, які служать у полку "Азов". Досі вони не могли легально перебувати на території України та в майбутньому не могли претендувати на українське громадянство. Закон змінює цю ситуацію.

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++18.06++

Від початку повномасштабного російського вторгнення Україна повернула з полону 1696 українців, повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. "Я на власні очі бачив, в якому стані вони повертаються на Батьківщину. Вони втратили вагу, не отримували належної медичної допомоги, піддавалися жорстокому поводженню. Це свідчить про те, що Росія не дотримується Женевських конвенцій", - написав він у Telegram. Натомість Україна, за словами Лубінця, військовополоненим надає нормальні умови утримання, харчування і медичну допомогу. З огляду на таку ситуацію Україна зацікавлена у залученні "авторитетних міжнародних інституцій до налагодження посередницьких функцій задля відвідування місць незаконного утримання громадян України й здійснення неупередженого та об’єктивного моніторингу дотримання їхніх прав", наголосив омбудсмен.

++17.35++

Польща оголосила готовність передати Україні танки Leopard, щоб підштовхнути інші країни до аналогічних дій, заявив речник польського уряду Пьотр Мюллер. "Якщо ми не захистимо незалежність України, то ми будемо наступною мішенню", - сказав він в ефірі польського телеканала TVP. За словами Мюллера, Польща хоче, щоб Україна була здатна захистити себе, а для цього їй потрібне озброєння. "Такий політичний тиск має призвести до того, що й інші європейські країни долучаться до цих дій (передадуть танки - Ред.)", - підкреслив Мюллер.

++17.14++

Кілька сотень солдатів Бундесверу мають прибути до Польщі наступного тижня для обслуговування системи ППО Patriot. Відповідний документ підписаний президентом Анджеєм Дудою, передає агенція dpa. Німецькі військові базуватимуться в Люблінському воєводстві на кордоні з Україною. У цьому воєводстві, зокрема, розташоване місто Замостя, через яке проходить гілка залізничного сполучення, важлива для постачання України, уточнило dpa. Німеччина запропонувала Польщі зенітно-ракетні комплекси Patriot, щоб допомогти Варшаві захистити повітряний простір на тлі падіння ракети в польському селі Пшеводув за п'ять кілометрів від кордону з Україною 15 листопада 2022 року.

++16.59++

Більшість українців - 59 відсотків - назвали політиком 2022 року президента України Володимира Зеленського. Друге місце у рейтингу з 10 відсотками посів головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний, свідчать результати соціологічногоопитування Центру Разумкова , оприлюднені у четвер, 12 січня.

++16.28++

Єврокомісія підтримує ініціативу Естонії розпочати конфіскацію заморожених російських фінансових активіву країні, заявив офіційний представник ЄК, відповідаючи на запитання кореспондентки DW у Брюсселі. При цьому він зазначив, що не знає, яким чином Естонія планує це зробити. Раніше Таллінн пообіцяв до кінця січня розробити механізм вилучення заморожених російських активів і передання їх Україні, не чекаючи на інші країни ЄС. Загальна сума російських коштів, заморожених Естонією, становить 20 мільйонів доларів.

++16.01++

Саміт щодо формули миру, який запропонувала провести Україна, запланований на 24 лютого у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку. Про це повідомив посол України в Туреччині Василь Боднар агенції Anadolu . "Я вдячний міністру закордонних справ Мевлюту Чавушоглу, який офіційно заявив, що Туреччина підтримує мирний план, запропонований Україною, і готова брати участь у його реалізації", - сказав посол.

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++15.30++

За даними на осінь 2022 року, понад 2,4 мільйона українців мешкають у пошкодженому чи зруйнованому житлі, повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков. "Через Дію заявки на компенсацію залишили вже понад 316 тисяч українців. І це далеко неповний список постраждалих, який щодня поповнюється", - написав він у Facebook.

++14:56++

Мінкульт: "Храм-МАФ біля Десятинної церкви має бути демонтований"

Будівля каплиці на території Національного музею історії України є самочинною та розташована там незаконно, заявив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

За його словами, самовільне захоплення ділянки почалося 2008 року. "Спочатку споруда мала вигляд трьох зблокованих кіосків. У 2012 році за часів (президентства Віктора. - Ред.) Януковича почалося "узаконення" незаконного будівництва", - написав він у Facebook. Міністр стверджує, що жодних дозволів на використання земельної ділянки та будівництво церкви Десятинного храму пресвятої Богородиці релігійна громада Української православної церкви (Московського патріархату) не отримувала.

З 2020 року триває суд за позовом Нацмузею історії щодо знесення храму. Мінкульт залучений до справи як третя сторона. Зараз експертиза завершена, а судове засідання призначене на 18 січня. "Є обґрунтоване сподівання, що невдовзі спір таки буде вирішено в законний спосіб", - написав Ткаченко.

++14:30++

Габек про "леопарди" від Польщі: Німеччина не має стояти на шляху

Німеччина не повинна стояти на шляху військової підтримки України з боку інших країн, заявив віцеканцлер ФРН Роберт Габек (Robert Habeck), коментуючи анонсовану Польщею передачу Україні сучасних бойових танків Leopard німецького виробництва.

Leopard Фото: Bernd Wüstneck/dpa/picture alliance

"Німеччина не повинна стояти на шляху інших країн, які приймають рішення про підтримку України, незалежно від того, які рішення приймає Німеччина", - цитує його відповідь на запитання журналістів агентство Reuters.

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++14:06++

На деокупованих територіях виявили 49 катівень

На деокупованих територіях України виявили 49 російських катівень. 25 з них знайшли на Харківщині, 15 - на Херсонщині, три - на Київщині, по дві - на Сумщині та Миколаївщині, по одній - на Донеччині та Чернігівщині. Про це повідомив начальник департаменту організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування Національної поліції Олексій Сергєєв на щотижневому брифінгу сил оборони.

Поліція ідентифікувала 17 катів, які знущалися над цивільними - з так званого "міністерства держбезпеки ДНР" і Калинівської виправної колонії №27. Всі вони, за словами Сергєєва, - представники місцевого криміналітету або колишні правоохоронці. "Аби змусити зізнатися в шпигунстві або інших надуманих "злочинах", в'язням погрожували катуванням та вбивствами дітей і дружин. Якщо погрози не допомагали, бойовики імітували розстріл арештованих та навіть поховання заживо", - розповів він.

Усім фігурантам повідомили про підозру, зокрема, у державній зраді та порушенні законів і звичаїв війни. Щодо п'ятьох підозрюваних у причетності до знущань над українцями слідчі вже скерували обвинувальні акти до суду.

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++13:41++

У генеральному штабі Збройних сил України прокоментували зміну командувача окупаційними військами РФ. "З перших днів війни ми відстежуємо, що періодично в керівництві збройних сил окупанта проходять кадрові зміни. Якби усе було гаразд у них, то кадрові зміни з такою частотою не проходили б. Останні кадрові зміни насамперед свідчать, що існує необхідність в їхніх лавах щодо поєднання систем управління і системи керівництва військами. Не все виходить в них, так як вони бажають. А як буде далі - ми подивимось", - сказав на щотижневому брифінгу заступник начальника головного оперативного управління генштабу ЗСУ Олексій Громов.

++13:18++

Зростає загроза ударів з території Білорусі - генштаб

Росія нарощує авіаційне угруповування в Білорусі, повідомив на брифінгу заступник начальника головного оперативного управління генерального штабу Збройних сил України Олексій Громов.

Так, РФ уже перебазувала не менше 10 вертольотів типу Мі-8 і Мі-24 на білоруський аеродром Мачулищі. У генштабі очікують також перебазування російських літаків оперативно-тактичної авіації в Білорусь. З урахуванням цього, зростає загроза ракетних ударів і застосування дронів-камікадзе по Україні з Білорусі, зазначив Громов.

Правитель Білорусі Олександр Лукашенко та президент Росії Володимир Путін (ілюстративне фото) Фото: Sergei Karpukhin/ITAR-TASS/IMAGO

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++12:51++

РФ може намагатися вийти на адмінкордони Донеччини - генштаб

Найближчим часом російські війська можуть намагатися вийти на адміністративні кордони Донецької області, а в подальшому - активізуватися з метою захоплення лівобережної частини Запорізької області. Про це повідомив заступник начальника головного оперативного управління генерального штабу Збройних сил України Олексій Громов.

За його словами, для реалізації своїх планів Росія хоче збільшити загальну чисельність військ до 1,5 мільйона та сформувати щонайменше 20 нових дивізій. "Зазначені плани свідчать про наміри Кремля включитися в довготривале протистояння та підготовку до ведення масштабних бойових дій", - сказав він на брифінгу.

++12:35++

Сили оборони: У Соледарі - найважчі бої

Найважчі бої між РФ та Україною тривають в районі Соледара на Донеччині, заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр на щотижневому брифінгу сил оборони. За її словами, росіяни намагаються безуспішно захопити Соледар та несуть великі втрати. "Підступи до міста сьогодні практично всіяні тілами вбитих путінських військ. Попри те, вони рухаються прямо тілами своїх загиблих бійців", - сказала вона.

Відповідаючи на запитання журналістів, заступник начальника головного оперативного управління генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ) Олексій Громов, зазначив, що "недоречно оцінювати у відсотковому відношенні", скільки міста утримують ЗСУ, а скільки - російські окупаційні війська. "Бої ідуть, бої запеклі", - сказав він.

++12:12++

Путінська війна активізувала систему захисту прав людини в світі - звіт HRW за 2022

Війна Росії проти України консолідувала міжнародну спільноту навколо активізації глобальної системи захисту прав людини для реагування на подібні "кризи", такого висновку дійшли правозахисники Human Rights Watch у доповіді за 2022 рік.

Президент Росії Володимир Путін Фото: Aleksey Babushkin/Sputnik Kremlin/AP/dpa/picture alliance

Вони зазначили, що хоча у 2022-му виникла "низка кризових ситуацій в сфері прав людини", рік надав нові можливості для поліпшення захисту від порушень. Як приклад у доповіді наводиться і оперативний запуск розслідування воєнних злочинів РФ в Україні Радою Організації Об'єднаних Націй з прав людини, і призупинення членства Росії в цьому органі.

Водночас прийняття українських біженців викрило подвійні стандарти більшості країн Європейського Союзу "в їхньому ставленні до незліченної кількості сирійців, афганців, палестинців, сомалійців та інших осіб, які шукають притулку", вважають правозахисники.

++11:49++

Сьогодні вранці українські військові знищили на східному напрямку російський штурмовик Су-25, а на півдні - безпілотник оперативно-тактичного рівня "Орлан-10", повідомляє командування повітряних сил Збройних сил України.

++11:26++

Внаслідок обстрілів Росією території України 11 січня загинули двоє цивільних на Донеччині та Херсонщині. Восьмеро мирних жителів дістали поранення: п'ятеро в Херсонській області, двоє - у Запорізькій, один - у Донецький. Про це повідомляє заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко з посиланням на зведення обласних військових адміністрацій.

++11:04++

Росія перекинула десантників до Кремінної - розвідка

Запеклі бої тривають навколо Соледара на Донеччині та на підступах до Кремінної на Луганщині. Вразливу лінію фронту поблизу останньої Росія посилила з початку року 76-ю гвардійською повітряно-десантною дивізією повітряно-десантних військ (ВДВ), пише британська військова розвідка в своєму щоденному огляді. В ньому нагадується, що до листопада 2022 року РФ задіяла майже весь розгорнутий склад ВДВ вздовж лінії фронту в районі Херсона. Після передислокації його використовуватимуть як "відносно елітні сили швидкого реагування", йдеться в огляді.

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++10:40++

Сенат Чехії схвалив 11 січня продовження на рік, до кінця березня 2024 року, режиму тимчасового захисту українських біженців.

++10:14++

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі незабаром знову вирушить до України та Росії для переговорів про зону ядерної безпеки навколо Запорізької атомної електростанції.

В інтерв'ю італійському телеканалу Rai 11 січня Гроссі сказав, що у Києві планує зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським, прем'єр-міністром Денисом Шмигалем і міністром закордонних справ Дмитром Кулебою. "Після цього є надія потрапити до Москви. Підприємство українське, але знаходиться під російським контролем - така реальність. І я маю працювати з обома сторонами", - пояснив гендиректор МАГАТЕ. "Головне - захистити безпеку станції", - наголосив він.

++09:47++

Британська розвідка та ISW оцінили зміну командувача військ РФ в Україні

Зміна командувача окупаційних військ РФ в Україні свідчить про невідповідність російської кампанії поставленим стратегічним цілям, вважають в британській розвідці.

Британські розвідники також припускають, що таке рішення викличе невдоволенням серед більшості російських ультранаціоналістичних і військових блогерів, які все частіше звинувачують в поганому веденні війни саме начальника генерального штабу РФ Валерія Герасимова, призначеного тепер командувачем військ, тоді як попереднього командувача Сергія Суровікіна вони підтримували.

Новий командувач окупаційних військ РФ в Україні, начальник генштабу збройних сил РФ Валерій Герасимов Фото: Mikhail Kuravlev/AP/picture alliance

В американському Інституті вивчення війни (ISW) вбачають в зміні командувача і політичні причини. Аналітики вважають, що Кремль прагне зміцнити міністерство оборони на тлі критики з боку російських військових блогерів і засновника приватної військової компанії "Вагнера" Євгена Пригожина. Такий крок, на їхню думку, може призвести до посилення протистояння Пригожина з Кремлем.

Крім того, в ISW зазначають, що зміною командувача Москва прагне поліпшити управління для військових зусиль у 2023 році, ймовірно - відновлення наступальних операцій. Водночас експерти вважають малоймовірним, що Герасимов виправдає нереалістичні очікування Путіна, а здатності військ РФ до наступу, на їхню думку, завадить нестача боєприпасів.

++09:20++

На Херсонщині загинула людина, а ще п'ятеро осіб отримали поранення 11 січня внаслідок російських обстрілів. Армія РФ била по території області 90 разів з артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів і танків. Херсон росіяни обстріляли 27 разів, у тому числі житлові квартали міста. Снаряди влучили в пологовий будинок, приватні та багатоквартирні будинки, повідомляє у ранковому зведенні голова обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

++08:54

На Донеччині внаслідок російських обстрілів 11 січня загинув цивільний у Парасковіївці, повідомляє голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

++08:29++

Вночі армія РФ нанесла ракетний удар по Запоріжжю. В одному з районів пошкоджені об'єкти інфраструктури та приватні житлові будинки. Люди не постраждали, повідомляє голова обласної військової адміністрації Олександр Старух.

++08:07++

З'явилися супутникові знімки з Соледара і Бахмута

Аерокосмічна компанія Maxar Technologies (США) опублікувала супутникові знімки Соледара та Бахмута на Донеччині.

На них видно знищені житлові будинки та школи в Соледарі, а в Бахмуті вздовж доріг та на полях - тисячі вирв від вибухів.

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++07:44++

Генштаб ЗСУ заявляє про ліквідацію понад сотні окупантів у Соледарі

Генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ) заявляє про ліквідацію понад сотні російських окупантів у районі Соледара, за який точаться запеклі бої на Донеччині.

Як ідеться у ранковому зведенні генштабу, 11 січня ЗСУ відбили російські атаки в районах двох населених пунктів Луганської області та 10 - Донецької, в тому числі - в районі Бахмута.

За минулу добу російські війська завдали чотирьох ракетних (по цивільних об'єктах міст Лиман і Часів Яр на Донеччині) та 23 авіаційних ударів, а також здійснили 69 обстрілів з реактивних систем залпового вогню в інших локаціях.

Українська ж авіація завдала 20 ударів по районах зосередження окупантів, а також трьох ударів по позиціях їхніх зенітно-ракетних комплексів. Також військові збили гелікоптер Ка-52 та два розвідувальних дрони типу "Орлан-10". Ракетники та артилеристи вразили пункт управління, сім районів зосередження сил РФ і три їхні склади боєприпасів.

Росія, за даними генштабу, оголосила набір найманців до новостворених так званих приватних військових компаній "Щит" і "Русич" у анексованому Криму. "Туди запрошують колишніх військовослужбовців та інших співробітників силових структур, в пріоритеті - офіцери. Щоб хоч якось зацікавити, потенційним кандидатам обіцяють високе грошове утримання, а також те, що їх нібито не будуть залучати до бойових дій на території України", - йдеться в повідомленні.

++07:30++

У Росії призиватимуть весною за новою системою

З весни на строкову службу в російську армію призиватимуть до 30 років. Як заявив голова комітету Державної думи РФ з оборони Андрій Картаполов парламентській газеті, до початку весняного призову військові комісаріати повинні визначити, скільки людей підпадають під нові вимоги.

Підвищення призовного віку (з 21 до 30 років замість з 18 до 27 років) наприкінці грудня ініціював міністр оборони РФ Сергій Шойгу. Офіційно в документи зміни не вносили. Картаполов заявив, що процес відбуватиметься поетапно та займе від року до трьох. Поки що, за його словами, йдеться про підвищення саме верхньої межі призовного віку: "Умовно кажучи, у віданні військкомату перебуває 100 осіб віком від 21 року до 30 років, які не проходили військову службу і не мали на те достатніх підстав. А завдання - 200 осіб. Відповідно, половину з них становитимуть люди віком 18 років, як і було раніше, половину - люди від 21 року до 30 років".

Весняний призов на строкову службу в Росії має відбутися з 1 квітня до 15 липня.

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