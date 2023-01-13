РФ заявляє про повне захоплення Соледару, Київ спростовує

Міністерство оборони РФ повідомило про повне взяття під контроль Соледару на Донеччині, водночас в міноборони України та Генштабі кажуть, що бої за місто тривають.

Російське міністерство оборони у п'ятницю, 13 січня, повідомило про нібито повний контроль над Соледаром, що на Донеччині, з вечора 12 січня.

"Встановлення повного контролю над Соледаром дає змогу відрізати шляхи постачання українських військ у розташованому на південний захід від нього місті Артемівськ, після чого заблокувати й узяти в "котел" підрозділи ЗСУ, які залишаються в ньому", - йдеться у повідомленні російського відомства в Telegram.

Водночас заступниця міністра оборони України Ганна Маляр зранку 13 січня заявила, що Збройні сили України намагаються втримати оборону міста. "Ніч в Соледарі була гарячою, тривали бої. Ворог кинув ледь не всі основні сили на донецький напрям та підтримує високу інтенсивність наступу. Наші бійці відважно намагаються втримати оборону. Це складний етап війни, але ми у цій війні переможемо", - написала вона в Telegram.

Київ: Бої тривають

Крім того, речник Східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий удень 13 січня в ефірі телемарафону підтвердив, що в Соледарі тривають бої. "Наші війська тримають оборону проти противника, який сконцентрував кращі підрозділи "Вагнера" та інших спеціальних підрозділів. Ворог спеціально розганяє інформаційний шум, намагається посіяти зневіру у власних силах серед українського населення", - заявив він.

Тим часом в останньому звіті аналітиків американського Інституту вивчення війни йдеться, що російські сили, цілком ймовірно, контролюють територію Соледара в Донецькій області. При цьому наголошується, що захоплення всього міста не має великого оперативного значення і не означає неминучого оточення Бахмута.

Аналітики вважають, що росіяни, судячи з усього, витіснили українських військових також із західних околиць міста. Що стосується зробленої напередодні заяви президента України Володимира Зеленського про збереження ЗСУ позицій у Соледарі, то аналітики вважають, що йшлося радше про оборонні позиції в околицях, але не в самому місті.

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Останні дні найзапекліші бої точаться у Соледарі. З військової точки зору місто важливе насамперед своїм розташуванням - за 15-18 кілометрів на північний схід від Бахмута, який має стратегічне значення.

Бахмут розташований на трасі Е40 приблизно на півдорозі з Харкова до російського Ростова-на-Дону. Місто стримує просування армії РФ далі на захід у бік низки населених пунктів, насамперед Краматорська - великого адміністративного, промислового та оборонного центра підконтрольної Києву частині Донеччини. Від Бахмута до Краматорська близько 50 кілометрів, але між ними багато ліній оборони, тож деякі експерти кажуть, що втрата Бахмута не буде критичною для інших районів.

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