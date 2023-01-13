У центрі Києва облаштували "юрту незламності"

Казахстан встановив в центрі української столиці "юрту незламності". До того вона з'явилася у Бучі, на черзі ще чотири.

У київському парку імені Тараса Шевченка з'явилася "юрта незламності" - збудований казахською діаспорою переносний будинок, де можна зігрітися, випити чаю і зарядити мобільний телефон у разі відключення електрики через російські обстріли. Відеорепортаж про будівництво юрти з'явився в четвер, 12 січня, у телеграм-каналі "Україна сьогодні", а її офіційне відкриття заплановано на 14 січня.

"Юрта незламності" в Бучі та реакція РФ

Це вже друга "юрта незламності", зведена в Україні. Перша працює з 6 січня в Бучі, і її відкриття спричинило критику російського міністерства закордонних справ у бік казахської влади. Офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що можлива участь у її будівництві влади Казахстану могла б завдати шкоди "російсько-казахстанському стратегічному партнерству і союзництву", і попросила в Астани офіційний коментар.

Читайте також: Відповідь на ракетні удари. Як працюють "Пункти незламності" в Україні

Офіційний представник МЗС Казахстану Айбек Смадіяров в інтерв'ю "Радио Азаттык" повідомив, що посольство Казахстану не має стосунку до будівництва юрти, це приватна ініціатива. "Ми не вважаємо за необхідне давати спеціальний коментар з цього приводу, оскільки не бачимо проблем у встановленні цієї юрти. Ми, навпаки, пишаємося, що в нас є юрта", - зазначив він.

"Юрта незламності" в Бучі Фото: Oleksii Chumachenko/AA/picture alliance

За словами казахської активістки, яка бере участь у будівництві юрти, такі ж юрти з'являться у Львові, Одесі, Харкові та Черкасах.

Читайте також: Як Казахстан намагається балансувати між ЄС та Росією