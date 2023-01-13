У ЄС не залишають спроб накласти санкції на "Росатом"

До десятого пакету санкцій ЄС проти Росії планується внести обмеження щодо ядерної енергетики РФ. Про це DW стало відомо з дипломатичних джерел у Брюсселі. Очікується, що новий пакет санкцій проти Росії за війну, яку вона веде проти України, Євросоюз може ухвалити вже найближчими тижнями.

Обмеження на співпрацю ЄС з Росією у сфері ядерної енергетики вже не вперше опиняються на столі переговорів під час формування антиросійських санкційних пакетів. Проте жодна з цих пропозицій досі ухвалена не була, а серед понад тисячі осіб та підприємств РФ, на які вже накладені штрафні санкції ЄС, немає тих, хто має зв'язок з атомною енергетикою. Проти обмежень у цій сфері виступає, зокрема, Будапешт.

На санкціях проти "Росатому" наполягає група країн Балтії та Польща. Проте, за словами одного з європейських дипломатів, з огляду на те, що кілька країн ЄС мають високу залежність від Росії у сфері ядерної енергетики, у цьому питанні дуже важко отримати одноголосну підтримку. Тому якщо у десятий пакет санкцій увійдуть хоча б мінімальні обмеження щодо російської ядерного галузі, у Брюсселі це вважатимуть прогресом.

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Україна вже неодноразово закликала до запровадження санкцій проти ядерного сектору Росії. "Ми не можемо погодитися з тим, що ядерний сектор Росії не можна чіпати. Нам важливо побачити рух до усунення залежності кількох країн ЄС від російського ядерного палива і технологій", - сказав у коментарі DW представник України при ЄС Всеволод Ченцов. За його словами, атаки росіян на українські атомні станції - це не випадковість, а частина цілеспрямованого плану з ядерного шантажу Європи та захоплення України. Тому, на думку Ченцова, введення санкцій необхідно "почати з керівництва "Росатому" і поступово рухатися вниз".

Знову спробують заборонити російські діаманти

Окрім обмежень на ядерну енергетику, як стало відомо з дипломатичних джерел у Брюсселі, до десятого пакету санкцій планують включити також заборону на експорт в Росії та імпорт з РФ специфічних товарів, а також нові індивідуальні санкції проти російських олігархів і компаній, які активно задіяні у російському військовому секторі. Група країн має намір знову наполягати на забороні імпорту російських діамантів, які щороку збагачують бюджет РФ на 4,5 мільярда євро. Під час обговорення дев'ятого пакету санкцій заборона на експорт діамантів з Росії була вилучена на вимогу Бельгії.

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За словами одного з європейських дипломатів, ЄС планує запровадити санкції і проти Білорусі, які будуть спрямовані головним чином на те, щоб усунути розбіжності між західними санкціями проти Росії і Білорусі, які Москва використовує для обходу обмежень. У Брюсселі не хочуть розголошувати, на які саме галузі будуть спрямовані санкції, аби не дати можливості Москві і Мінську заздалегідь підготуватися до введення обмежень.