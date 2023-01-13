  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Воєнні злочини в Україні
Звільнені території України
Енергетична криза
У ЄС не залишають спроб накласти санкції на "Росатом"
Фото: Rafael Henrique/SOPA Images/ZUMA/picture alliance
ПолітикаЄвропа

У ЄС не залишають спроб накласти санкції на "Росатом"

Вікторія Власенко
2 год. тому

До нового санкційного пакету ЄС проти РФ пропонують внести обмеження щодо "Росатому", заборону на імпорт російський діамантів, продукцію подвійного призначення, стало відомо DW з дипломатичних джерел у ЄС.

https://p.dw.com/p/4MAbx

До десятого пакету санкцій ЄС проти Росії планується внести обмеження щодо ядерної енергетики РФ. Про це DW стало відомо з дипломатичних джерел у Брюсселі. Очікується, що новий пакет санкцій проти Росії за війну, яку вона веде проти України, Євросоюз може ухвалити вже найближчими тижнями. 

Обмеження на співпрацю ЄС з Росією у сфері ядерної енергетики вже не вперше опиняються на столі переговорів під час формування антиросійських санкційних пакетів. Проте жодна з цих пропозицій досі ухвалена не була, а серед понад тисячі осіб та підприємств РФ, на які вже накладені штрафні санкції ЄС, немає тих, хто має зв'язок з атомною енергетикою. Проти обмежень у цій сфері виступає, зокрема, Будапешт.

На санкціях проти "Росатому" наполягає група країн Балтії та Польща. Проте, за словами одного з європейських дипломатів, з огляду на те, що кілька країн ЄС мають високу залежність від Росії у сфері ядерної енергетики, у цьому питанні дуже важко отримати одноголосну підтримку. Тому якщо у десятий пакет санкцій увійдуть хоча б мінімальні обмеження щодо російської ядерного галузі, у Брюсселі це вважатимуть прогресом.

Читайте також: Коментар: Путін програв газову війну проти Німеччини

Україна вже неодноразово закликала до запровадження санкцій проти ядерного сектору Росії. "Ми не можемо погодитися з тим, що ядерний сектор Росії не можна чіпати. Нам важливо побачити рух до усунення залежності кількох країн ЄС від російського ядерного палива і технологій", - сказав у коментарі DW представник України при ЄС Всеволод Ченцов. За його словами, атаки росіян на українські атомні станції - це не випадковість, а частина цілеспрямованого плану з ядерного шантажу Європи та захоплення України. Тому, на думку Ченцова, введення санкцій необхідно "почати з керівництва "Росатому" і поступово рухатися вниз".

Знову спробують заборонити російські діаманти

Окрім обмежень на ядерну енергетику, як стало відомо з дипломатичних джерел у Брюсселі, до десятого пакету санкцій планують включити також заборону на експорт в Росії та імпорт з РФ специфічних товарів, а також нові індивідуальні санкції проти російських олігархів і компаній, які активно задіяні у російському військовому секторі. Група країн має намір знову наполягати на забороні імпорту російських діамантів, які щороку збагачують бюджет РФ на 4,5 мільярда євро. Під час обговорення дев'ятого пакету санкцій заборона на експорт діамантів з Росії була вилучена на вимогу Бельгії.

Читайте також: Війна в Україні: чого побоюються торговці алмазами у Бельгії?

За словами одного з європейських дипломатів, ЄС планує запровадити санкції і проти Білорусі, які будуть спрямовані головним чином на те, щоб усунути розбіжності між західними санкціями проти Росії і Білорусі, які Москва використовує для обходу обмежень. У Брюсселі не хочуть розголошувати, на які саме галузі будуть спрямовані санкції, аби не дати можливості Москві і Мінську заздалегідь підготуватися до введення обмежень.

Угорщина - троянський кінь Росії всередині ЄС і НАТО?

Пропустити розділ Близькі теми

Близькі теми

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Leopard

Надати Україні танки Leopard готові п'ять країн - МЗС

Конфлікти23 хв. тому
1 стор. з 2
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Судова реформа в Україні, символічне фото

"Знаковий" з’їзд суддів: чому це важливо для України?

"Знаковий" з’їзд суддів: чому це важливо для України?

Політика6 год. тому

Чи справді "німці жахнулися", або Фейки РФ про думку німців

Чи справді "німці жахнулися", або Фейки РФ про думку німців

ЗМІ7 год. тому
Херсон

"Там не можна було залишатися"

"Там не можна було залишатися"

Суспільство9 год. тому07:29 хв.
Прага

Вибори президента Чехії: які шанси у "чеського Орбана"?

Вибори президента Чехії: які шанси у "чеського Орбана"?

Політика10 год. тому

Як торгівці людьми наживаються на горі українок за кордоном

Як торгівці людьми наживаються на горі українок за кордоном

Права людини13 год. тому
external

Що заважає Польщі надати танки Leopard 2 Україні

Що заважає Польщі надати танки Leopard 2 Україні

Політика12 січня 2023 р.05:05 хв.
На головну сторінку