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Танк Leopard 2 під час навчань у Німеччині
Танк Leopard 2 під час навчань у Німеччині Фото: Philipp Schulze/dpa/picture alliance
КонфліктиУкраїна

Фінляндія могла б дати ЗСУ кілька "Леопардів" - президент

Олександр Куницький
27 хв. тому

Передати Києву невелику кількість "Леопардів" Гельсінкі могли би разом з міжнародною коаліцією союзників, заявив президент Саулі Нііністе.

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Фінляндія може передати Україні невелику кількість танків Leopard 2 німецького виробництва, якщо це зробить міжнародна коаліція союзників. Про це у п'ятницю, 13 січня, повідомляє телеканл Sky News із посиланням на президента Фінляндії Саулі Нііністе.

"Якщо танки будуть відправлені, то пропозиція Фінляндії може бути не дуже великою", - сказав він фінському інформаційному агентству STT. Нііністе наголосив, що зброя потрібна Фінляндії для охорони кордону з Росією.

Тиск на Німеччину

Передати Україні роту танків Leopard, яка може налічувати 10 або 14 машин, першою пообіцяла Польща. Це зроблять в рамках міжнародної коаліції союзників, рішення про формування якої вже ухвалене, заявив 11 січня польський президент Анджей Дуда.

Чи входить до цієї коаліції Німеччина, в якій виробляються "Леопарди", поки невідомо. Повільність німецького уряду щодо поставок Києву танків не раз ставала приводом для критики. Однією з причин відмови, названих канцлером Олафом Шольцом (Olaf Scholz), було небажання "діяти наодинці" в питаннях постачання озброєнь. Після заяви Польщі тиск на німецький уряд посилився.

Нещодавно міністерка оборони ФРН Крістіне Ламбрехт (Christine Lambrecht) не виключила постачань Україні танків Leopard, хоча зазначила: "Поки позиція уряду не змінилася".

Віцеканцлер Німеччини Роберт Габек (Robert Habeck) заявив, що Німеччина не має заперечувати проти передачі Польщею "Леопардів" Україні Країни, які мають танки німецького виробництва, можуть передати їх тільки з дозволу уряду ФРН. Офіційна представниця німецького канцлера Крістіане Гоффманн (Christiane Hoffmann) заявила сьогодні, що поки Німеччина не отримувала запиту від Польщі чи іншої країни.

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Що заважає Польщі надати танки Leopard 2 Україні

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