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Військовий ЗСУ поряд з Соледаром на ДонеччиніФото: LIBKOS/AP/picture alliance
КонфліктиТуреччина

В Анкарі хочуть просувати локальні перемир'я в Україні

Максим Сидоржевський
3 год. тому

Жодна зі сторін військового конфлікту в Україні не в змозі виграти війну військовим шляхом, вважає радник турецького президента.

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Туреччина готова до просування локальних перемир'їв в окремих районах бойових дій між підрозділами Збройних сил України та російськими військами, заявив Ібрагім Калин, радник із зовнішньополітичних питань турецького президента Реджепа Таїпа Ердогана.

На його думку, є малоймовірним, що Київ і Москва будуть готовими укласти "всеосяжну мирну угоду" в найближчі місяці. Але, вважає Ібрагім, висока ціна бойових дій може незабаром змусити їх переглянути цю позицію і погодитися на локальні перемир'я в окремих частинах зони бойових дій. 

"Туреччина готова просувати локальні перемир'я і невеликі локальні деескалації", - сказав Калин журналістам у суботу, 14 січня, повідомляє агенція AFP. Він також висловив переконання, що "жодна зі сторін не в змозі виграти війну військовим шляхом, на землі".

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Як відомо, Київ відкидає можливість мирних переговорів з Москвою, допоки не буде відновлено територіальну цілісність України у межах її міжнародно визнаних кордонів та виведено з її території усі російські війська. Туреччина, зокрема її президент Ердоган, з початку війни РФ проти України неодноразово пропонувала себе як медіатора двосторонніх переговорів між Україною та Росією. На початковій стадії війни такі переговори за участі делегацій двох країн відбувалися у Туреччині, утім, вони завершилися безрезультатно та були припинені.

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