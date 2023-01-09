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Саміт Україна-ЄС відбудеться в КиєвіФото: Xenia Polska
ПолітикаЄвропа

Саміт Україна-ЄС пройде у Києві

Євгенія Наконечна
41 хв. тому

Постійний представник Швеції при ЄС Ларс Даніельссон підтвердив, що саміт Україна-Євросоюз відбудеться у Києві 3 лютого.

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Саміт Україна-Євросоюз пройде в Києві - це офіційно підтвердила Швеція, яка головує в ЄС, повідомляє кореспондентка DW з Брюсселя у понеділок, 9 січня. Раніше було підтверджено дату майбутнього саміту - 3 лютого.

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Стокгольм має намір сприяти "сильному бажанню" Києва наблизитися до членства в ЄС. Про це йтиметься, зокрема, під час саміту Україна-ЄС, який, за словами постійного представника Швеції при ЄС Ларса Даніельссона, відбудеться 3 лютого в Україні.

Даніельссон під час зустрічі з журналістами також повідомив, що "Україна та воєнна агресія проти України домінуватиме над всім, що Швеція робитиме під час головування" в ЄС. За його словами, Євросоюз вже зробив багато для підтримки України, "проте треба робити більше, щоб процес підтримки - гуманітарної, фінансової, військової - не припинявся".

Дипломат заявив, що Швеція займатиметься пошуком можливості для притягнення до відповідальності тих, хто вчинив воєнні злочини в Україні, і для використання заморожених російських активів для відбудови української інфраструктури та економіки.

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