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Швеція почала головувати в Раді ЄС з 1 січня 2023 року
Швеція почала головувати в Раді ЄС з 1 січня 2023 рокуФото: Jürgen Schwenkenbecher/picture alliance
ПолітикаЄвропа

ЄС обговорюватиме з G7 десятий пакет санкцій щодо Росії

Вікторія Власенко
4 год. тому

Ухвалювати нові санкції щодо Росії Заходу стає все важче, проте обговорення тривають, каже посол Швеції при ЄС.

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Під час шестимісячного головування Швеції у Раді Європейського Союзу, яке розпочалося 1 січня, ЄС вестиме тісний діалог з країнами Великої сімки (G7) щодо запровадження десятого пакету санкцій проти Росії. Про це під час зустрічі з журналістами у Брюсселі в понеділок, 9 січня, повідомив постійний представник Швеції при ЄС Ларс Даніельссон.

При цьому він зауважив, що ухвалювати нові санкції щодо РФ стає дедалі складніше. "Ми повинні переконатися, що десятий пакет санкцій матиме більший вплив на Росію, ніж на деякі країни-члени ЄС", - пояснив дипломат, наголосивши, що нові санкції можуть бути ухваленні лише після вироблення спільного рішення країн G7 і Євросоюзу. Крім того, Швеція пообіцяла подовжити дію стелі цін на російську нафту, запроваджену ЄС і Великою сімкою.

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Саміт Україна-ЄС пройде у Києві

Даніельссон повідомив, що "Україна та воєнна агресія проти України домінуватиме над всім, що Швеція робитиме під час головування" в ЄС. За його словами, Євросоюз вже зробив багато для підтримки України, "проте треба робити більше, щоб процес підтримки - гуманітарної, фінансової, військової - не припинявся".

Дипломат також повідомив, що Швеція займатиметься пошуком можливості для притягнення до відповідальності тих, хто здійснив воєнні злочини в Україні, і для використання заморожених російських активів для відбудови української інфраструктури та економіки.

Окрім того, Стокгольм має намір сприяти "сильному бажанню" Києва наблизитися до членства в ЄС. Про це йтиметься, зокрема, під час саміту Україна-ЄС, який, за словами Даніельссона, відбудеться 3 лютого в Україні.

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