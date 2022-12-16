ЄС ухвалив новий пакет санкцій проти РФ: деталі обмежень
Тетяна Кирилюк | Ксенія Польська
3 год. тому
Під нові санкції ЄС потрапили чотири державні ЗМІ та Всеросійський банк розвитку регіонів. Заборонено прямий експорт двигунів для дронів у Росію та будь-яку третю країну, яка могла б постачати їй дрони.
https://p.dw.com/p/4L45X
Реклама
Європейський Союз у п'ятницю, 16 грудня, запровадив дев'ятий пакет санкцій щодо Росії. Він передбачає обмеження на експорт товарів та технологій подвійного призначення, а також товарів та технологій, які можуть сприяти вдосконаленню оборонного сектору Російської Федерації.
У список санкцій, пов'язаний з військово-промисловим комплексом Росії, внесено ще 168 суб'єктів, таким чином їх уже 410. Щоб уникнути обходу штрафних заходів, до списку також включені деякі підконтрольні Росії організації, що базуються в незаконно анексованому Криму та Севастополі.
Розширення санкційного списку
Євросоюз додав до списку санкцій майже 200 фізичних та юридичних осіб. Серед них - Збройні сили РФ, окремі офіцери та підприємства оборонно-промислового комплексу, депутати Державної думи та Ради Федерації, міністри, проросійська "влада" на окупованих територіях України та п'ять політичних партій.
Серед фізичних осіб, як повідомляє кореспондентка DW у Брюсселі з посиланням на високопоставленого чиновника ЄС, двоє членів сім'ї чеченського очільника Рамзана Кадирова і двоє членів сім'ї близького до президента РФ Володимира Путіна олігарха Юрія Ковальчука.
"Цей список охоплює ключові фігури, які причетні до жорстоких і навмисних ракетних ударів Росії по мирному населенню, викрадення українських дітей до Росії та крадіжки української сільськогосподарських продукції", - заявила у відеозверненні, опублікованому у Twitter, очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.
Новий пакет санкцій передбачає заборону на постачання Росії "основних хімічних речовин", нервово-паралітичних речовин, приладів нічного бачення та радіонавігаційного обладнання, електроніки та IT-компонентів, "які можуть бути використані російською військовою машиною", сказано в повідомленні Ради ЄС. У повідомленні Єврокомісії як приклад наводять такі товари, як маскувальне спорядження, хімічне та біологічне обладнання, засоби придушення заворушень та електронні компоненти, вже виявлені в російських військових системах на полі бою.
Крім того, Євросоюз розширить заборону на експорт товарів та технологій, пов'язаних з авіацією та космічною галуззю, включивши до нього авіаційні двигуни та їхні деталі. Він поширюватиметься як на пілотовані, так і на безпілотні літальні апарати, і, навіть, на іграшкові та аматорські дрони. Це означає, що відтепер діятиме заборона на прямий експорт двигунів для дронів до Росії та будь-якої третьої країни, яка могла б постачати їй безпілотники.
"Ми перекриємо доступ Росії до всіх видів дронів і БПЛА. Ми пропонуємо заборонити прямий експорт двигунів безпілотників до Росії та експорт до будь-яких третіх країн, як-от Ірану, який може поставляти дрони Росії", - зазначила Урсула фон дер Ляєн.
Інші обмеження
Також ЄС заморозить активи ще двох російських банків та додасть Всеросійський банк розвитку регіонів до списку організацій, на операції з якими поширюється повна заборона.
Під санкції потрапляють нові інвестиції в російський гірничодобувний сектор, за винятком гірничодобувної діяльності, пов'язаної з добривами та "критичною сировиною".
Рада ЄС також припиняє дію ліцензій на мовлення НТВ/НТВ "Мир", Росія-1, РЕН ТВ та Першого каналу. "Ці ЗМІ знаходяться під постійним прямим чи непрямим контролем керівництва Російської Федерації і використовуються останнім для своїх безперервних та узгоджених дій щодо дезінформації та військової пропаганди, які узаконюють російську агресію та підривають підтримку України", - йдеться у заяві ради. При цьому цим ЗМІ та їхнім співробітникам не заборонено здійснювати іншу діяльність у Євросоюзі, наприклад, проводити дослідження та інтерв'ю.
Крім того, ЄС забороняє надання Росії послуг у сфері маркетингу та реклами, а також послуг з тестування продукції та технічної інспекції.
Громадянам країн ЄС буде заборонено обіймати будь-які посади в керівних органах всіх російських державних чи контрольованих державою юридичних осіб, організацій та органів, які знаходяться у Росії.
Це пакет санкцій доповнить повну заборону ЄС на імпорт російської морської нафти і обмеження цін на нафту, яке погодили країни-члени G7, резюмувала фон дер Ляєн.