Документування воєнних злочинів: поради від Євроюсту і МКС

Громадянському суспільству пропонують ефективні підходи до документування воєнних злочинів та злочинів проти людяності, аби сприяти розгляду справ у національних та міжнародних судах.

Євроюст та Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду (МКС) в середу, 21 вересня, опублікували рекомендації для громадянського суспільства щодо документування міжнародних злочинів, зокрема воєнних злочинів та злочинів проти людяності. Це практична допомога організаціям громадянського суспільства, які прагнуть збирати та зберігати інформацію, аби сприяти розслідуванню та судовому переслідуванню на національному рівні та в МКС, пояснили автори ініціативи.

"Через війну в Україні мир і справедливість перебувають під найсильнішим тиском, а відповідальність за основні міжнародні злочини та порушення прав людини як ніколи важлива для міжнародного кримінального правосуддя", - наголосив голова Євроюсту Ладіслав Хамран.

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Рекомендації розроблено на основі досвіду Офісу прокурора МКС, Євроюсту, Європейської мережі з розслідування та притягнення до відповідальності за геноцид, злочини проти людяності та воєнні злочини (Genocide Network), некомерційних організацій, національних прокурорів та міжнародних партнерів. Документ містить чіткі вказівки щодо ефективних підходів до документування, які можуть сприяти розгляду справ у національних і міжнародних судах.

Захистити найуразливіших

Зокрема, рекомендації спрямовано на захист найбільш уразливих верств населення під час документування. Наприклад, вони наголошують, що люди не мають проходили опитування кілька разів, оскільки це може вплинути на їхні безпеку та добробут і поставити під загрозу готовність свідчити. "Це особливо важливо в ситуаціях, пов'язаних зі злочинами проти дітей та жертвами сексуального насильства", - підкреслив головний прокурор МКС Карім Хан.

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Отже, рекомендації містять поради щодо звернення до вразливих осіб, роботи з документами, цифровою інформацією та фізичними предметами, а також зберігання, захисту та аналізу інформації. Зараз Євроюст розглядає можливість перекладу рекомендацій українською мовою, повідомили кореспондентці DW у його пресслужбі, але конкретних планів поки що немає.

Для зворотного зв'язку з організаціями громадянського суспільства 6 жовтня Євроюст та Офіс прокурора МКС проведуть онлайн-брифінг.

Роль Євроюсту у розслідуваннях в Україні

За допомогою Євроюсту Україна разом з Литвою та Польщею у березні створили спільну слідчу групу (JIT) для розслідування міжнародних злочинів, імовірно, скоєних в Україні. У квітні прокуратура МКС підписала угоду про участь у JIT - вперше в історії вона приєдналася до спільної слідчої групи, яку підтримує Євроюст. У травні до JIT приєдналися також Словаччина, Естонія та Латвія, а Європарламент схвалив прискорену процедуру адаптації регламенту Євроюсту, надавши йому можливість зберігати свідчення про міжнародні злочини, скоєні в Україні, та обмінюватися доказами.