Масові поховання в Ізюмі: Берлін закликає до розслідування

Крістіне Ламбрехт вважає за доцільне підключення ООН до розслідування ситуації з масовими похованнями в Ізюмі. Відповідальні за воєнні злочини мають постати перед судом, наголосила вона.

Міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт (Christine Lambrecht) закликала розслідувати можливі воєнні злочини у місті Ізюм в Харківській області, де було знайдено масові поховання. Очільниця оборонного відомства ФРН заявила в інтерв'ю виданням медіагрупи Funke, опублікованому в суботу, 17 вересня, що вважає за доцільне підключення до слідчих заходів ООН.

"Необхідно, щоб ці жахливі злочини були неодмінно розслідувані - в ідеалі силами ООН", - заявила Ламбрехт, яка представляє Соціал-демократичну партію Німеччини. Доступ всесвітньої організації повинно бути надано якнайшвидше, щоб забезпечити збереження доказів, упевнена міністерка. "Відповідальні за воєнні злочини мають постати перед судом", - резюмувала Ламбрехт.

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AI забила на сполох ще в березні

Директорка міжнародної правозахисної організації Amnesty International (AI) зі Східної Європи та Центральної Азії Марі Стразерс 16 вересня заявила, що "ще в березні AI забила на сполох щодо долі мирних жителів в Ізюмі, який з четвертого дня широкомасштабного вторгнення Росії в Україну зазнав безжальних атак з боку російських військ".

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Правозахисники закликали міжнародну спільноту надати ресурси для допомоги Україні у збиранні доказів та проведенні необхідних розслідувань. "Ті, хто вчиняє або віддає накази про скоєння злочинів з міжнародного права, повинні пам'ятати: щодо цих справ немає терміну давності, і правосуддя їх настигне", - резюмувала Стразерс.

Масове поховання в Ізюмі

Після відновлення Україною контролю над Ізюмом українська влада повідомила, що у прилеглому лісі виявлено масове поховання. У четвер, 15 вересня, президент України Володимир Зеленський запросив українських і міжнародних журналістів приїхати пересвідчитись у цьому. "Ми хочемо, щоб світ знав, що реально відбувається і до чого призвела російська окупація", - наголосив він. За повідомленнями української влади, у братській могилі знайшли близько 450 тіл. Наразі триває їх ексгумація.

За даними Зеленського, виявлені також окремі поховання закатованих людей, багато загиблих ще можуть залишатися під уламками будівель, зруйнованих російською авіацією. Президент припускає, що кількість жертв на деокупованих територіях може сягнути кількох тисяч.