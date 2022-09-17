Головуюча в ЄС Чехія закликає створити трибунал по Ізюму

Глава МЗС Чехії Ян Ліпавський зауважив, що напади на цивільне населення у 21 столітті є немислимими та огидними.

У Чехії, яка зараз головує у ЄС, пропонують створити трибунал для розслідування дій російських військових в Ізюмі Харківської області. Про це у суботу, 17 вересня, у Twitter повідомив глава МЗС Чехії Ян Ліпавський.

"Я закликаю до якнайшвидшого створення спеціального міжнародного трибуналу, який притягатиме до відповідальності за злочин агресії", - написав він.

Міністр також підкреслив, що Росія залишила по собі "масові поховання сотень розстріляних і закатованих людей в районі Ізюма". "У 21 столітті такі напади на цивільне населення є немислимими та огидними. Ми не повинні залишати це поза увагою. Ми виступаємо за покарання всіх військових злочинців", - наголосив глава МЗС.

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Макрон засудив звірства на Харківщині

Президент Франції Еммануель Макрон засудив масові вбивства в Ізюмі на Харківщині під час російської окупації та закликав притягти виконавців до відповідальності.

"Жорстко засуджую звірства, скоєні в Ізюмі, в Україні, під час російської окупації. Ті, хто це зробив, повинні відповісти за свої злодіяння. Не буває миру без справедливого суду", - написав він 17 вересня у себе в Facebook українською мовою.

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Масове поховання в Ізюмі

У четвер, 15 вересня, президент України Володимир Зеленський повідомив, що в Ізюмі виявили масове поховання, та запросив українських і міжнародних журналістів приїхати пересвідчитись. "Ми хочемо, щоб світ знав, що реально відбувається і до чого призвела російська окупація", - наголосив він. За повідомленнями української влади, у братській могилі знайшли близько 450 тіл. Наразі триває їхня ексгумація. За даними Зеленського, виявлені також окремі поховання закатованих людей, багато загиблих ще можуть залишатися під уламками будівель, зруйнованих російською авіацією. Президент припускає, що кількість жертв на деокупованих територіях може сягнути кількох тисяч.