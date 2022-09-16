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Братська могила в Ізюмі
Місце масового поховання в ІзюміФото: Evgeniy Maloletka/AP/dpa/picture alliance
КонфліктиУкраїна

Масове поховання в Ізюмі: ООН направить спостережну місію

Роман Губа
2 год. тому

В ООН заявили, що планують відправити спостерігачів у звільнений від російських військ Ізюм, де знайшли масове поховання.

https://www.dw.com/uk/masove-pohovanna-v-izumi-oon-zbiraetsa-vidpraviti-spostereznu-misiu/a-63150224

Управління Верховного комісара ООН з прав людини планує відправити спостережну місію до звільненого від російських військ Ізюма на Харківщині, де виявили масове поховання. Про це в п'ятницю, 16 вересня, повідомила речниця Верховного комісара Елізабет Троссел на брифінгу в Женеві.

"Вони планують відправитись туди, щоби спробувати дізнатися трохи більше про те, що могло трапитись", - цитує її агентство Reuters. Троссел назвала інформацію про масове поховання "шокуючою" та зазначила, що команда ООН намагатиметься з'ясувати, були загиблі цивільними чи військовими, а також встановити причини всіх смертей.

"Наші колеги в Україні стежать за цими звинуваченнями і збираються організувати моніторинговий візит до Ізюма для встановлення обставин смерті цих осіб. Важливо, щоби були встановлені обставини загибелі людей, які можуть перебувати в цих братських могилах", - цитує AFP. За її словами, місія планується "незабаром". Конкретних строків речниця не назвала.

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Масове поховання в Ізюмі

Напередодні ввечері президент України Володимир Зеленський повідомив, що в Ізюмі виявили масове поховання, та запросив українських і міжнародних журналістів приїхати пересвідчитись. "Ми хочемо, щоб світ знав, що реально відбувається і до чого призвела російська окупація", - наголосив він.

Начальник слідчого управління поліції Харківської області Сергій Болвінов розповів, що там знайшли 440 тіл. Голова Національної поліції України Ігор Клименко сьогодні на брифінгу заявив, що, за попередніми даними, більшість похованих людей - цивільні, а не військові. 

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Масове поховання у звільненому Ізюмі

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