У звільненому Ізюмі знайшли масове поховання - Зеленський
Роман Губа
3 год. тому
За словами президента України, на місці виявлення тіл у звільненому з-під російської окупації Ізюмі почалися процесуальні дії. За даними поліції Харківської області, на місці масового поховання виявили 440 тіл.
У звільненому від російської окупації Ізюмі на Харківщині виявили масове поховання людей. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні пізно ввечері 15 вересня. За його словами, там уже розпочали необхідні процесуальні дії.
У п'ятницю, 16 вересня, в Ізюмі будуть українські та міжнародні журналісти. "Ми хочемо, щоб світ знав, що реально відбувається і до чого призвела російська окупація", - сказав Зеленський.
Начальник слідчого управління поліції Харківської області Сергій Болвінов у коментарі британському телеканалу SkyNews розповів, що на місці масового поховання в Ізюмі знайшли 440 тіл.
З початку повномасштабної війни, за словами Зеленського, Росія застосувала проти України вже понад 3800 різних ракет.
Під час перебування в Україні президентки Європейської Комісії Урсули фон дер Ляєн (Ursula Gertrud der Leyen) 14 вересня РФ завдала удару по гідротехнічних спорудахКривого Рогу на Дніпропетровщині. "Держава-терорист намагається показати, ніби вона може компенсувати такими ударами боягузтво й бездарність її військових, провал її намагань уникнути санкцій та економічної ізоляції", - прокоментував президент України.
Також він наголосив, що Україні потрібен прогрес у наданні систем протиповітряної оборони (ППО). "Без надання нам достатньої кількості достатньо ефективних систем ППО, які захистять українське небо, Росія й далі відчуватиме безкарність і провокуватиме нові локальні та глобальні кризи", - зауважив Зеленський.
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