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Ізюм
ІзюмФото: Metin Aktas/AA/picture alliance
КонфліктиУкраїна

У звільненому Ізюмі знайшли масове поховання - Зеленський

Роман Губа
3 год. тому

За словами президента України, на місці виявлення тіл у звільненому з-під російської окупації Ізюмі почалися процесуальні дії. За даними поліції Харківської області, на місці масового поховання виявили 440 тіл.

https://www.dw.com/uk/v-deokupovanomu-izumi-znajsli-masove-pohovanna-zelenskij/a-63145354

У звільненому від російської окупації Ізюмі на Харківщині виявили масове поховання людей. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні пізно ввечері 15 вересня. За його словами, там уже розпочали необхідні процесуальні дії.

У п'ятницю, 16 вересня, в Ізюмі будуть українські та міжнародні журналісти. "Ми хочемо, щоб світ знав, що реально відбувається і до чого призвела російська окупація", - сказав Зеленський.

Начальник слідчого управління поліції Харківської області Сергій Болвінов у коментарі британському телеканалу SkyNews розповів, що на місці масового поховання в Ізюмі знайшли 440 тіл.

Масове поховання в Ізюмі
Масове поховання українських військових і цивільних в ІзюміФото: Evgeniy Maloletka/AP/picture alliance

Читайте також: Зеленський взяв участь у піднятті прапора України в деокупованому Ізюмі

РФ випустила по Україні майже чотири тисячі ракет

З початку повномасштабної війни, за словами Зеленського, Росія застосувала проти України вже понад 3800 різних ракет.

Під час перебування в Україні президентки Європейської Комісії Урсули фон дер Ляєн (Ursula Gertrud der Leyen) 14 вересня РФ завдала удару по гідротехнічних спорудахКривого Рогу на Дніпропетровщині. "Держава-терорист намагається показати, ніби вона може компенсувати такими ударами боягузтво й бездарність її військових, провал її намагань уникнути санкцій та економічної ізоляції", - прокоментував президент України.

Зеленський: Потрібен прогрес у наданні ППО

Зеленський розповів у відеозверненні, що обговорював з фон дер Ляєн запровадження восьмого пакету санкції проти Росії, а також підкреслив необхідність визнання Росії державою-спонсоркою тероризму з боку США.

Також він наголосив, що Україні потрібен прогрес у наданні систем протиповітряної оборони (ППО). "Без надання нам достатньої кількості достатньо ефективних систем ППО, які захистять українське небо, Росія й далі відчуватиме безкарність і провокуватиме нові локальні та глобальні кризи", - зауважив Зеленський.

Харківщина "всіяна" російською військовою технікою

 

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