Президентка ЄК: Необхідно підтримувати Україну зброєю

Голова Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) під час пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у четвер, 15 вересня, закликала країни-члени ЄС і надалі підтримувати Україну озброєннями.

"Усім країнам-членам я рекомендую, (...), тому що ми всі поділяємо однаковий підхід - що це абсолютно життєво важливо і необхідно підтримувати Україну військовою технікою, якої вона потребує, щоб захистити себе", - цитує очільницю ЄК інформагенція "Інтерфакс-Україна".

На тлі цього фон дер Ляєн вказала на нещодавнє успішне застосування українськими військовими переданої їм західної бойової техніки.

Також вона привітала Збройні сили України з їхнім військовим успіхом, заявивши, що він підняв дух не лише українського народу, а й усіх друзів України. "Вражаюче бачити хоробрість Збройних сил України, і їхній успіх підняв дух не лише українського народу, а й усіх ваших друзів", - сказала фон дер Ляєн.

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Зеленський: Для нас на сьогодні пріоритет - протиракетна оборона

Тим часом Зеленський наголосив, що для керівництва України пріоритетом є зміцнення протиракетної та протиповітряної оборони. "Для нас на сьогодні пріоритет - протиракетна оборона. Я не знаю, як це вирішити швидко. Ми розпочали ці розмови, і є позитивні результати щодо поставок NASAMS та IRIS-T що стосується німецьких партнерів. Ми чекаємо на кілька систем, поки що ми не отримали жодної", - сказав він.

За його словами, це частково закрило б дефіцит ППО. "Також ми готові працювати з цього питання з Францією, Італією, Німеччиною. Також зі США. Я серйозно налаштований (...), але не отримав поки що позитивної реакції від Ізраїлю. Хай там як, держав, які можуть гарантувати нам закриття неба з погляду ППО, їх не так багато. Навколо цих п'яти держав треба вирішувати це питання", - додав президент.

Спільно реагувати на на енергетичні виклики

Також під час спільної пресконференцїі із Урсулою фон дер Ляєн, президент Зеленський заявив, що Україна та Європа мають спільно відповісти на енергетичні виклики майбутньої зими. "Ми обговорили питання енергетичних викликів. Ми бачимо, як зараз російський ворог завдає ударів по наших ТЕЦ, по енергетичній інфраструктурі. Й викликів буде багато протягом усієї зими. Тут треба нам усім працювати, і працювати спільно, тому що складні виклики мають і країни ЄС. І ми розуміємо, що ми всі й одне одному маємо допомагати", - заявив Зеленський, цитує "Інтерфакс-Україна".

Він також подякував ЄС за надану можливість підключення електромереж України до електромереж ЄС. "Це справді допомога. Ми всі в цьому зацікавлені. Країни ЄС можуть отримати від України дешеву електрику. Це допоможе людям ЄС. А Україна зможе заробити гроші собі в бюджет. Це допоможе нам у такий складний період виплачувати заробітні плати та пенсії", - сказав президент.

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Візит голови Єврокомісії до України

Нинішній візит до Києва голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн став третім від початку повномасштабної війни, розв'язаної Росією. "Так багато змінилося. Україна тепер кандидат до Європейського Союзу", - написала фон дер Ляєн, опублікувавши фото з вокзалу.

На знак подяки очільниці ЄК, Президент України Володимир Зеленський відкрив на Алеї сміливості біля Верховної Ради нову табличку, присвячену їй.

"Хочу подякувати ще раз Урсулі фон дер Ляєн. Тут, на цій площі, є імена людей з усього світу, які підтримували нас, підтримували нашу державу, наш народ, наших людей, нашу економіку. Я хотів би, щоб на цій Алеї сміливих з'явилося ім'я президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн", - цитує Зеленського "Інтерфакс-Україна".

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